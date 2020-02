Trois réponses et trois questions de la première manche de Manchester City

Après une première mi-temps tactiquement intéressante mais globalement terne, la seconde moitié de ce match aller du Real Madrid contre Manchester City a éclaté. Il y avait beaucoup d’action et ce n’était pas bon pour le Real Madrid. Après que Isco a mis Los Blancos en tête, l’équipe de Pep Guardiola a riposté et a remporté une victoire 2-1 avec un but de Gabriel Jesus et un penalty de Kevin De Bruyne. Il y avait même du temps pour Sergio Ramos de se faire expulser et suspendre pour le match retour, nous avons donc beaucoup de questions à aborder ici.

Trois réponses

1. La décision Toni Kroos reviendrait-elle hanter Zidane?

Le plus gros titre de la formation du Real Madrid était l’absence de Toni Kroos. L’Allemand a connu une excellente saison et sa facilité avec le ballon à ses pieds aurait sûrement été utile contre la presse de Manchester City, mais Zinedine Zidane a décidé de le laisser de côté et d’opter pour Casemiro, Fede Valverde, Isco et Luka Modric à la place. . Certains ont rapporté que Kroos portait un problème de blessure, mais Zidane a semblé rejeter cette notion avec ses commentaires lors de sa conférence de presse d’après-match. Alors, à quel point la décision Kroos a-t-elle été préjudiciable? Eh bien, nous pouvons voir les choses de deux façons. D’une part, le fait que Zidane n’ait choisi que quatre milieux de terrain et non cinq signifiait que Vinícius pouvait commencer et que l’impact du Brésilien était énorme. D’un autre côté, il y avait probablement un autre milieu de terrain qui aurait pu être laissé de côté au lieu de Kroos. Pourtant, Valverde, Isco et Modric ont tous eu de bons jeux, donc en avoir exclu un aurait entraîné ses propres inconvénients. Au final, ce n’était qu’une décision technique et que nous devrons tous accepter.

2. Guardiola conserverait-il son impressionnant record de Bernabéu?

Lorsque la conférence de presse d’avant-match de Guardiola a commencé mardi, il a laissé échapper un sourire. Un grand sourire. Il avait l’air de profiter du retour au Bernabéu. Et il avait de bonnes raisons d’être content et à l’aise sur ce terrain car il avait un si bon bilan là-bas. Avant le match de cette semaine, Guardiola a remporté cinq victoires, deux nuls et une défaite au Bernabéu et il a encore amélioré ce record en s’imposant dans celui-ci. Alors oui, il a continué et a même amélioré son record unique de Bernabéu.

3. Qui serait le meilleur Mendy?

Ce fut la bataille des arrières gauche français nommés Mendy. Le Ferland Mendy du Real Madrid a affronté le Benjamin Mendy de Manchester City, même s’ils étaient dans les coins opposés du terrain de Bernabéu. Et il n’y avait absolument aucun doute sur qui était le meilleur joueur. Ferland Mendy était l’un des meilleurs joueurs du Real Madrid, tandis que Benjamin Mendy était le maillon faible de Manchester City. Dani Carvajal n’a pas connu son meilleur match, mais la bonne nouvelle pour l’Espagnol était que Benjamin Mendy était si pauvre que l’Espagnol n’était pas vraiment puni.

Trois questions

1. Pourquoi Bale?

Tous ceux qui étaient au dernier podcast en direct de Managing Madrid et qui seront au podcast en direct de ce jeudi à Madrid savent que cet auteur est un partisan de Gareth Bale. Mais… il n’y avait aucun moyen qu’il aurait dû être amené dans ce jeu et au moment où il l’était. Le Real Madrid venait de prendre de l’avance et avait réussi à donner une impulsion à leur équipe après que Manchester City ait si bien entamé la deuxième mi-temps. Puis Zidane a présenté le joueur le moins énergique et le plus impliqué qu’il ait dans son équipe en ce moment, décollant du Vinícius persistant. Bale avait imaginé des moments spéciaux en Ligue des champions dans le passé, mais il ne semble pas être dans le bon état physique ou émotionnel pour répéter ces héroïques en ce moment. Alors pourquoi? Juste pourquoi?

2. Courtois peut-il continuer ainsi?

Keylor Navas a été si vital lors du succès de la Ligue des Champions à trois contre le Real Madrid et maintenant Thibaut Courtois est appelé à jouer un rôle similaire. Dans ce match, il était certainement important et il a réalisé plusieurs arrêts importants. Au total, le Belge a enregistré six arrêts et deux d’entre eux étaient vraiment impressionnants. Après quelques critiques assez injustes à la suite de la grève inattendue et sournoise de José Luis Morales à Levante le week-end dernier, Courtois a répondu par une performance navasque. Ce n’était pas suffisant pour gagner ce match, mais c’était suffisant pour garder le Real Madrid dans cette égalité et Zidane devra espérer que le gardien de but pourra continuer comme ça à l’Etihad.

3. Comment le Real Madrid fera-t-il face à son leader?

Notez la façon dont cette question est formulée. Après que Sergio Ramos a récupéré son carton rouge et sa suspension, je ne veux pas savoir si le Real Madrid peut faire face sans Ramos le défenseur central. Au lieu de cela, je veux savoir comment le Real Madrid se passera sans Ramos, le capitaine de l’Etihad. Je pense qu’Éder Militão peut remplacer Ramos et faire un excellent travail en tant que défenseur central, comme il l’a fait aux côtés de Raphaël Varane contre Getafe, Séville et le Club de Bruges. Même loin d’une équipe aussi puissante que Manchester City, je crois au Brésilien. Cependant, le gros problème avec le carton rouge de Ramos est que le Real Madrid perd son leader émotionnel et ce genre d’émotion a été si important au fil des ans dans cette compétition et que le manque d’émotion a été si préjudiciable au fil des ans dans des matchs comme le Match retour de la Juventus de 2017/18 ou match retour de l’Ajax de 2018/19. Il sera intéressant de voir qui deviendra leader en l’absence de Ramos, avec Karim Benzema prêt à porter le brassard de capitaine à l’Etihad, car le vice-capitaine Marcelo sera probablement à nouveau sur le banc.