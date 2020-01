Trois réponses et trois questions de la victoire à Valladolid

Le vainqueur de Nacho à la 78e minute a suffi au Real Madrid pour remporter une victoire 1-0 au Real Valladolid, une victoire qui ravira Zinedine Zidane alors que Los Blancos se sont hissés au sommet du classement et ont trois points d’avance sur Barcelone.

Comme nous le faisons toujours après un match, nous avons ici trois questions auxquelles ce jeu a répondu et trois nouvelles questions auxquelles il faut répondre.

Trois réponses

1. Zidane remporterait-il sa première victoire contre le Real Valladolid?

Le Real Madrid est allé à Valladolid sachant qu’une victoire leur donnerait un avantage de trois points sur Barcelone. Il y avait beaucoup de choses en jeu. Alors, réussiraient-ils à obtenir les trois points? Et Zidane pourrait-il remporter sa première victoire en tant qu’entraîneur contre le Real Valladolid? La réponse était oui. Le Real Madrid a fait transpirer les fans et à mâcher un peu ces ongles, mais ils y sont parvenus à la fin et ce résultat signifie que Zidane a au moins une victoire contre 25 des 26 équipes de la Liga qu’il a affrontées dans l’élite du football espagnol comme un coach. Le seul qui lui manque maintenant est le Real Mallorca.

2. Comment Zidane remplacerait-il Carvajal?

Peut-être que le principal point d’interrogation à venir dans ce jeu était celui d’arrière droit. Avec Dani Carvajal suspendu et avec Álvaro Odriozola à Munich, il n’y avait pas d’arrière droit naturel disponible, donc Zidane allait devoir opter pour l’un de Nacho, Éder Militão ou Lucas Vázquez. Ou devenez vraiment expérimental. La réponse que nous avons obtenue était probablement la plus logique, Nacho commençant. Il a fait du bon travail du côté droit face à son homologue Raúl García et, bien sûr, l’Espagnol est apparu tard avec le but décisif.

3. Aurions-nous un jeu avec beaucoup de buts?

Soyons honnêtes, ce week-end de LaLiga n’a pas été le meilleur. Ça n’a pas été le plus amusant. Au cours des neuf matches disputés avant que le Real Madrid ne joue sur le terrain de l’Estadio José Zorrilla, il n’y avait eu que 15 buts. C’est une moyenne de seulement 1,67. Et pour les matchs de dimanche, la moyenne était exactement de 1,0 buts par match. Alors, le Real Valladolid contre le Real Madrid changerait-il cela? Non pas du tout. La moyenne est restée exactement la même car il n’y avait qu’un seul but dans le match. Les fans neutres ont peut-être voulu une action de bout en bout et de nombreuses ondulations du filet, mais c’était une affaire délicate et il a fallu 78 minutes pour que l’impasse soit brisée.

Trois questions

1. Quoi de neuf avec Benzema?

C’est maintenant six matches sans but pour Karim Benzema. Généralement, il n’y a pas eu de souci car le Français a continué à faire son truc et à dicter le jeu offensif. Même sans marquer, il jouait bien. Mais ce n’était pas le cas dimanche soir. Ce fut l’une des pires performances de Benzema depuis un moment et cela sonnera l’alarme. Le numéro 9 mérite la patience des fans car il a été si bon cette saison, mais il doit vraiment mettre fin à cette mini-sécheresse le plus tôt possible.

2. Il est temps de louer les prouesses du coup de pied arrêté

Le Real Madrid est brillant sur coups de pied arrêtés. C’est un fait. Menés par la prestation magistrale de Toni Kroos, ils trouvent des moyens de forcer le ballon devant le gardien de but adverse et cela s’est avéré incroyablement utile cette saison. Dans le match de dimanche, le but gagnant est venu de la deuxième balle de l’Allemand sur un coup franc, tandis que Casemiro avait un but exclu pour un hors-jeu d’une autre livraison de Kroos en première mi-temps. Il est temps de féliciter le Real Madrid pour sa qualité sur coups de pied arrêtés. Ce n’est pas une sale petite habitude. Ils sont un moyen légitime de marquer des buts et beaucoup de travail leur est consacré sur le terrain d’entraînement. Zidane a même révélé après ce match qu’il était celui qui avait suggéré la position que Nacho devrait prendre à son but, d’où la course et le câlin avec l’entraîneur par la suite. Zidane connaît ses coups de pied arrêtés. Alors, quand allons-nous le féliciter correctement pour cela?

3. Combien de joueurs auront marqué à la fin de la saison?

Avec le but de Nacho, ce sont maintenant 18 joueurs différents du Real Madrid qui ont marqué au moins un but jusqu’à présent cette saison. Déjà Benzema, Rodrygo, Sergio Ramos, Luka Modric, Casemiro, Toni Kroos, Gareth Bale, Raphaël Varane, Vinícius, Fede Valverde, Brahim, Dani Carvajal, Isco, Eden Hazard, Lucas Vázquez, James Rodríguez, Luka Jović et Nacho ont marqué. Les seuls membres de l’équipe première à ne pas encore avoir marqué sont Mariano Díaz, Marcelo, Ferland Mendy, Éder Militão et les deux gardiens de but. Vous aimeriez penser que Mariano pourrait obtenir quelques minutes et marquer s’il reste et vous savez que Marcelo a toujours un but en lui. De plus, si le Real Madrid continue de jouer à coups de pied arrêtés, Mendy et Militão pourraient également marquer avant la fin de la saison. Et, nous avons même vu Courtois se rapprocher. Je pense que le Real Madrid peut atteindre 21 buteurs d’ici la fin de la saison. Qu’est-ce que tu penses? Peuvent-ils obtenir l’ensemble des 24 membres de l’équipe?