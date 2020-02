Trois réponses et trois questions de la victoire sur Osasuna

Ce n’est pas facile d’aller à Osasuna et de gagner. Seules deux équipes l’avaient déjà fait cette saison, mais le Real Madrid est devenu le troisième dimanche après-midi avec une victoire de 4-1. Elle était impressionnante, à tel point qu’elle a répondu à quelques questions et en a soulevé de nouvelles également.

Trois réponses

1. Comment le Real Madrid réagirait-il à la sortie de la Copa del Rey?

C’était, bien sûr, le premier match depuis la défaite 4-3 à domicile contre la Real Sociedad lors de la Copa del Rey, le match qui a mis fin à la séquence de 21 matches sans défaite. Il allait toujours être intéressant de voir comment le Real Madrid allait réagir. Leur élan serait-il complètement perdu? Reviendraient-ils plus forts? Après le premier but d’Unai García, vous auriez été pardonné de penser que le Real Madrid souffrait d’une sorte de gueule de bois à cause de cette élimination en milieu de semaine. Mais ils ont riposté de manière imposante pour prouver que l’équipe de cette année est faite de trucs solides.

2. Comment Bale se comporterait-il à son retour?

Après ne pas avoir été inclus dans les quatre dernières listes d’effectifs, même s’il était censé être en forme pour les trois dernières, la semaine dernière, plusieurs médias espagnols ont affirmé que la relation de Zinedine Zidane et Gareth Bale avait atteint le point de rupture et que nous ne devrions pas nous attendre à revoir le Gallois sur le terrain de si tôt. Pourtant, il était là lorsque Zidane a nommé son alignement à El Sadar. L’entraîneur a fait confiance à l’attaquant contre Osasuna, alors comment a-t-il fait? Eh bien, Bale était à peine impliqué. À part une tête au-dessus de la barre alors qu’il aurait dû faire mieux, c’était comme si Bale avait été de nouveau exclu.

3. Quelle serait l’importance de Casemiro?

Casemiro n’était pas disponible pour la défaite en milieu de semaine contre la Real Sociedad, mais il était de retour pour celui-ci et c’était vital. Des stades comme El Sadar ont été construits pour des joueurs comme Casemiro et des joueurs comme Casemiro ont été construits pour des stades comme El Sadar. Bien qu’il ait perdu son marqueur du but d’Unai García, le Brésilien s’est amélioré au fil du match et a dominé au milieu du terrain, apportant contrôle et physique. Son retour a été le bienvenu.

Trois questions

1. Que signifiera le retour de Hazard?

Eden Hazard n’était pas tout à fait prêt à participer à ce match à Osasuna, même s’il s’était entraîné avec le reste de l’équipe toute la semaine. Pourtant, il devrait être prêt à temps pour le prochain match, à domicile contre Celta Vigo. Alors, que signifiera son retour? Va-t-il voir Isco, qui était excellent dans ce match, revenir sur le banc? Faut-il que Vinícius, qui était excellent lors du match précédent, soit reculé vers la droite? Cela signifiera-t-il la fin du milieu de terrain à cinq pour lequel Zidane a parfois opté? Le retour de Hazard est un coup de pouce pour l’équipe, mais cela nécessitera quelques ajustements.

2. Où Ramos finira-t-il sur le tableau des apparences?

Avec son inclusion dans l’alignement de ce match contre Osasuna, Sergio Ramos a fait sa 440e apparition en Liga pour le Real Madrid. Cela l’a vu devancer Fernando Hierro pour entrer dans le top cinq. Alors, où en sera-t-il à la fin de sa carrière? Peut-il atteindre la première place? Actuellement devant le défenseur central de la liste des apparitions de tous les temps en Liga du Real Madrid, Santillana sur 461, Iker Casillas sur 510, Manuel Sanchís sur 523 et Raúl sur 550.

3. Quelle sera l’utilité de la gratuité en milieu de semaine?

L’élimination de la Copa del Rey a été un coup dur, mais cela signifie que le Real Madrid a un milieu de semaine libre à venir. Zidane a donné à l’équipe deux jours de congé, car ils ne retourneront au travail que mercredi. Bien que ce temps de repos supplémentaire ne devrait pas être nécessaire pour battre le Celta Vigo menacé de relégation le week-end prochain, il pourrait être un avantage considérable avant les matchs à venir qui se dérouleront en Liga et en Ligue des champions.