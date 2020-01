Trois réponses et trois questions de la victoire sur Unionistas

Mercredi soir, le premier match de la Copa del Rey de la saison du Real Madrid s’est déroulé contre les Unionistas de Salamanca et a gagné 3-1, avec un match d’ouverture de Gareth Bale et un doublé de Brahim Díaz. Ce premier match du tournoi pour Los Blancos a soulevé nos trois réponses et nos trois questions habituelles et nous les exposons ci-dessous.

Trois réponses

1. Zidane utiliserait-il des joueurs Casilla?

Non est la réponse à celle-ci, et nous avons effectivement appris cette réponse avant le match avec l’annonce de la liste des effectifs et l’absence de joueurs de l’équipe B dans le contingent itinérant. Même si les nouvelles règles de la Copa del Rey signifient qu’il doit y avoir sept joueurs seniors sur le terrain à tout moment, ce fut toujours l’occasion de donner des minutes de première équipe à quelques-uns des joueurs les plus brillants de Castilla, qui sont déjà habitués à ce niveau. . Pourtant, Zinedine Zidane a nommé une équipe très forte, puis s’est aligné alors qu’il partait pour faire le travail.

2. Comment Areola ferait-elle?

Je pourrais faire plusieurs de ces réponses sur la performance individuelle de chaque joueur, car nous avions des noms intéressants dans la formation, mais celui qui m’intéressait le plus était celui d’Alphonse Areola. Lorsqu’il est arrivé au Real Madrid, il a été présenté comme un joueur qui pourrait en fait déplacer Thibaut Courtois dans le but, mais le Belge a été si bon ces dernières semaines qu’Areola n’a plus joué depuis la mort du Club Brugge le 11 décembre. Comment ferait-il dans celui-ci? Serait-il rouillé? Eh bien, il s’est avéré qu’il était en bonne forme. Il n’y avait pas grand-chose à faire et il ne pouvait en aucun cas sauver la frappe d’Álvaro Romero pour les Unionistas, mais il a réussi gros en faisant trois arrêts. L’un d’eux a été particulièrement impressionnant, venant à la 78e minute pour garder le Real Madrid en tête en refusant Carlos de la Nava de très près.

3. Comment le Real Madrid ferait-il face au terrain?

C’est un peu exagéré d’appeler l’Estadio Las Pistas del Helmántico un stade. Le terrain natal des Unionistas de Salamanca est minuscule et c’est ce qui a causé tant de drames dans la préparation de ce match. Au final, le match s’est déroulé au domicile de l’équipe de Segunda B et c’était probablement la bonne décision, mais cela n’a pas changé le fait qu’il s’agissait d’un terrain de football très basique. Cela n’a pas aidé que le terrain soit couvert de neige mardi. Dès les premières minutes de ce match, on pouvait dire que le gazon était loin d’être aussi lisse que les joueurs du Real Madrid et cela a causé des problèmes aux dribbleurs comme Vinícius et aux passants comme James Rodríguez. Zidane a même admis par la suite que c’était un problème. Pourtant, le Real Madrid a surmonté ce défi et peut se consoler du fait qu’il ne jouera pas sur un terrain aussi pauvre le reste de la saison. Peut-être jamais.

Trois questions

1. Quelle est la gravité de la blessure de Bale?

Bale était de retour… et puis non. Le Gallois a dû partir à la 53e minute de celui-ci avec une entorse de la cheville. Zidane a déclaré lors de sa conférence de presse d’après-match que Bale serait évalué jeudi, mais ce n’est pas une évolution positive. Nous savons tous qu’une blessure mineure peut se transformer en semaines et en semaines d’absence avec Bale, alors Zidane espère que le Gallois pourra se débarrasser de celle-ci. D’autant plus qu’il y aura de nouveau la Copa del Rey mercredi prochain pour le Real Madrid. Il serait utile que Bale puisse à nouveau mener la ligne dans celui-ci.

2. Est-ce à dire que Brahim restera?

Brahim Díaz était le héros de la nuit, marquant deux buts. L’un d’eux a eu de la chance. L’un d’eux était brillant. Et, il y avait aussi son effort hors du poste. Après être venu pour Bale vers le début de la deuxième mi-temps, l’Espagnol a réalisé l’une de ses meilleures performances sous un maillot du Real Madrid. Alors, cela veut-il dire qu’il va rester au club? Tous les rapports sur son départ en janvier doivent-ils être rejetés? Eh bien, pas si vous demandez à Zidane. L’avenir de Brahim a été évoqué lors de la conférence de presse d’après-match et Zidane n’achetait pas l’idée que cela modifie le parcours du joueur de 20 ans. “Ces matches ne changent rien, tout le monde connaît leur situation”, a-t-il déclaré. Il semble donc que la saga de transfert de Brahim en janvier se déroulera comme elle ne l’aurait pas fait à Salamanque. Nous attendrons et verrons.

3. Zidane peut-il remporter sa première Copa del Rey?

C’était le premier match du tournoi de cette année pour le Real Madrid, c’est donc le moment logique de demander s’ils peuvent aller jusqu’au bout. On dirait que Zidane est vraiment désireux de gagner cette Copa del Rey, le seul tournoi qu’il n’a pas remporté avec le Real Madrid en tant que joueur ou entraîneur. Son alignement pour ce match était plus fort que ses alignements pour les matchs des tours précédents lors de son précédent passage en tant qu’entraîneur. Vous ne jouez pas avec Casemiro et Karim Benzema depuis le début si vous ne voulez pas vraiment gagner ce tournoi. Nous devons maintenant attendre de voir qui sera le prochain à Los Blancos et s’ils peuvent aller jusqu’au bout.