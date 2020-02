Trois réponses et trois questions du tirage au sort avec Celta Vigo

Le Real Madrid a pris du retard, ils ont renversé la vapeur pour mener 2-1 et ils ont fini par concéder un égaliseur tardif pour faire match nul 2-2 avec Celta Vigo et pour abandonner des points qu’ils devraient vraiment récolter dans cette course au titre. Il y a des questions auxquelles il faut répondre et des questions auxquelles on a répondu.

Trois réponses

1. Smolov causerait-il plus de stress à Ramos?

Le nouvel attaquant russe de Celta Vigo, Fyodor Smolov, est un joueur très amusant sur et en dehors du terrain. Et il a l’expérience de rendre la vie stressante pour Sergio Ramos. Lors d’un match amical d’avant la Coupe du monde, l’attaquant a marqué deux buts lors d’un match nul 3-3 entre la Russie et l’Espagne, où Ramos a connu une période torride. Puis, dans le tournoi actuel en 2018, Smolov a été l’un de ceux à convertir lors des tirs au but alors que les espoirs de Ramos de lever la Coupe du monde en tant que capitaine étaient anéantis. Puis, le voilà de nouveau ce dimanche soir pour rendre la vie vraiment difficile au Real Madrid. Ramos s’est trop engagé sur Iago Aspas – qui, par ailleurs, a raté son coup de pied dans cette fusillade – et Raphaël Varane n’a pas prêté attention, permettant à Aspas de choisir Smolov, qui a superbement terminé pour le premier but.

2. Quelle version de Marcelo obtiendrions-nous?

Ferland Mendy a été si bon ces derniers temps, mais il n’était pas dans l’alignement de départ pour celui-ci et Marcelo est entré à l’arrière gauche. Le Brésilien avait été décevant les dernières fois qu’il avait joué, alors comment ferait-il dans ce match? Eh bien, il était certainement impliqué. Marcelo a beaucoup touché le ballon et, même s’il a souvent essayé de faire jouer Eden Hazard aussi, le vétéran n’a pas eu peur de prendre le centre et les tirs si possible. Pourtant, il ne se détachait pas. Vers la fin, Zidane a mis Mendy et a gardé Marcelo aussi, transformant le Brésilien en un milieu de terrain de poulet sans tête, ce qui sans surprise n’a pas fonctionné non plus. Excellentes notes pour l’effort, mais cela n’a tout simplement pas fonctionné.

3. À quoi ressemblerait 60% du danger?

Dans la préparation de ce match, le premier de Hazard avec le Real Madrid en 81 jours, des médias espagnols ont rapporté que les médecins avaient estimé que le Belge blessé au dos était à 60% de son niveau optimal. Alors, à quoi cela ressemblerait-il? Eh bien, Hazard a montré la technique soyeuse habituelle pour laquelle il est devenu célèbre, affichant une première touche parfaite à chaque passe qui lui est venue, que ce soit à un mètre de distance ou de l’autre côté du terrain. Il était rarement capable de prendre son marqueur, bien qu’une des rares fois où il a montré sa vitesse, il a remporté le penalty contre Rubén. Il est logique et compréhensible qu’il n’ait pas encore la peau pleine, surtout avec des matchs plus importants à venir et peut-être que 100% de Vinícius aurait donné au Real Madrid plus dans ce match que 60% de Hazard. Mais il est important de donner ces minutes au Belge pour qu’il puisse se mettre au courant.

Trois questions

1. Pourquoi Toni Kroos déteste-t-il le Celta Vigo?

Il a recommencé. Toni Kroos a maintenant marqué six buts en carrière contre Celta Vigo, ce qui représente le double du nombre qu’il a contre ses prochaines victimes préférées – trois contre Valence et trois contre Hertha Berlin. Celui qu’il a marqué dimanche soir, j’ai l’impression d’avoir déjà vu une réplique exacte. Il y a quelque chose à propos de Celta Vigo que Kroos déteste. Et je suis tellement curieux de savoir ce que c’est.

2. Ramos terminera-t-il en tant que deuxième meilleur buteur de l’équipe?

C’est un autre but pour Sergio Ramos, son septième de la saison. Cela le place au niveau de Rodrygo en tant que deuxième meilleur buteur du Real Madrid cette saison, à une certaine distance derrière les 18 de Karim Benzema. Il y aura beaucoup plus de pénalités à venir cette saison et sûrement aussi des buts typiques de Ramos, comme celui qu’il a marqué au début de la deuxième moitié de dimanche qui avait été exclu pour hors-jeu. Le capitaine pourra-t-il donc terminer sa saison en tant que deuxième meilleur buteur, après avoir terminé troisième de ce classement lors de la dernière campagne? Nous le saurons bientôt.

3. Pourquoi le match à l’extérieur du Real Madrid est-il meilleur que le match à domicile? Et peut-il être corrigé pour Manchester City?

Pas pour la première fois, le Real Madrid a perdu des points à domicile face à une équipe qu’il aurait dû vaincre. Il s’agissait de leur quatrième match nul à domicile en championnat cette saison, après avoir également pris un seul point contre le Real Valladolid, le Real Betis et l’Athletic Club. Au total cette saison, toutes compétitions confondues, ils ont disputé 16 matchs à domicile et en ont gagné neuf, tiré six et perdu un. Loin de chez eux, ils ont disputé 17 matchs et en ont gagné 11, en ont tiré quatre et en ont perdu deux. C’est inquiétant, d’autant plus qu’ils auront le match aller de la Ligue des champions contre Manchester City. Peuvent-ils faire tourner la maison pour cela? Peut-être avec une grande soirée européenne atmosphérique, ils pourraient bien.