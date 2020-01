Trois réponses et trois questions du triomphe en finale de la Supercoupe

Ce n’était pas joli, mais le Real Madrid est arrivé en tête et a remporté la première Supercoupe d’Espagne à quatre équipes. En plus de l’argenterie que Los Blancos ramènera en Espagne, il y avait plusieurs leçons à tirer de ce match et nous examinons les questions qui ont été répondues et les questions auxquelles il faudra répondre ici.

Trois réponses

1. Le milieu de terrain de cinq hommes fonctionnerait-il à nouveau?

La tactique de Zinedine Zidane pour déployer un milieu de terrain de cinq hommes a fonctionné à la perfection contre Valence mercredi soir. Des records de passes ont été établis pour la saison dans ce match contre Valence, mais ces chiffres étaient tous en baisse dans celui-ci, car l’Atlético Madrid s’est avéré plus difficile à passer et que le Real Madrid n’a pas réussi à trouver Isco autant. En tant que tel, le milieu de terrain de cinq hommes a été mis au rebut à la marque de l’heure alors qu’Isco a laissé la place à Rodrygo, alors qu’il est devenu un classique 4-3-3 en prolongation alors que Vinícius a remplacé Toni Kroos.

2. Jović pourrait-il profiter de l’absence de Benzema?

Je ne veux pas m’en prendre à Luka Jović. Vraiment pas. Mais ce tournoi a été une occasion en or pour impressionner et il revient en Espagne avec sa réputation considérablement endommagée. Pour une fois, il n’a pas été demandé à Jović de jouer dans les deux premiers. Pour une fois, Jović ne s’est pas contenté des 10 dernières minutes. Au lieu de cela, il était le starter en haut en tant qu’avant-centre naturel et il ne pouvait toujours pas profiter de cette opportunité. En termes de chances, il avait au moins une très bonne chance dans chaque match, mais il ne pouvait pas atteindre le but qu’il voulait si désespérément.

3. Serait-ce une année complète sans que le Real Madrid marque un coup franc direct?

Oui. La dernière fois que le Real Madrid a marqué directement sur un coup franc, Dani Ceballos a fait un effort contre le Real Betis le 13 janvier de l’année dernière. Le fait qu’aucun coup franc direct n’ait été marqué dans cette finale de la Supercoupe d’Espagne signifie que lundi marquera l’anniversaire d’un an de ce but de Ceballos et cela signifie que le Real Madrid a eu une année civile entière sans but de coup franc direct. Heureusement, toute larme sur cette statistique peut être essuyée avec les rubans du trophée Supercup.

Trois questions

1. Quelle sera l’importance de la suspension de Fede Valverde?

Fede Valverde devait le faire. Il a simplement dû vaincre Álvaro Morata pour garder le Real Madrid dans le match, quitte à accepter un carton rouge. Cela a fonctionné dimanche soir pour remporter la Supercoupe, mais cette décision pourrait s’avérer coûteuse en Liga. Le nouveau format de la Supercup est venu avec de nouvelles règles et suspensions dans cette compétition qui se répercutent désormais sur la ligue et la Copa del Rey. Cela signifie que Valverde manquera le match de championnat de samedi prochain à domicile contre Séville, ce qui sera un coup dur étant donné que la force de Séville est au milieu du terrain. Valverde pourrait même rater d’autres matchs étant donné que son carton rouge était direct. Ce moment de gloire pourrait finir par avoir un prix élevé.

2. Quand Ramos et Marcelo rattraperont-ils Gento?

Ce n’est pas une question de «si», c’est une question de «quand». Sergio Ramos et Marcelo vont rattraper Paco Gento, qui est actuellement en tête avec les médailles les plus gagnantes de l’histoire du Real Madrid. Gento a terminé sa carrière avec 23 titres au Real Madrid et Ramos et Marcelo viennent de gagner leur 21e en remportant cette Supercoupe d’Espagne. Alors, quand correspondront-ils à Gento? Ou même le dépasser? Avec trois trophées encore à gagner cette saison, ce pourrait être avant l’été. Ou peut-être dans la première moitié de la saison prochaine si le Real Madrid gagne un titre cette année et entre dans une prochaine campagne Supercup. “J’ai deux trophées derrière le joueur avec le plus de points dans l’histoire et espérons que je pourrai le faire”, a déclaré Ramos à propos du défi après la finale de dimanche.

3. Le Real Madrid et l’Atlético feront-ils toujours des prolongations en finale?

Les derbies madrilènes sont toujours intenses, mais ils sont rarement les matchs de football les plus divertissants. Encore plus en finale. Depuis que Diego Simeone a pris le relais à Atleti, il y a eu cinq finales entre ces deux clubs et ils sont tous allés en prolongation. Ce fut le cas lorsque l’Atlético a gagné en temps supplémentaire lors de la finale de la Copa del Rey 2013, lorsque le Real Madrid a gagné en temps supplémentaire en finale de la Ligue des champions 2014, lorsque le Real Madrid a gagné aux tirs au but en finale de la Ligue des champions 2016 et quand l’Atlético a gagné en extra temps en Super Coupe de l’UEFA 2018. Dimanche soir, une fois de plus, 90 minutes de prolongation ont été nécessaires. Si ces deux équipes se retrouvent dans une finale dans un avenir proche, peut-on obtenir un bon match et un décidé en 90 minutes?