Trois réponses et trois questions sur la perte de Levante

Malgré un parcours aussi réussi cet hiver, le Real Madrid se qualifiera pour le Clásico le week-end prochain. C’est parce que Los Blancos a réagi à la défaite 5-0 de Barcelone contre Eibar en perdant 1-0 à l’extérieur à Levante. Ici, nous répondons à quelques questions de ce jeu et lançons également de nouvelles requêtes.

Trois réponses

1. Le Real Madrid retrouverait-il son avance au classement des buts marqués?

Barcelone ayant mis cinq fois Eibar plus tôt samedi après-midi, la sélection catalane a devancé le Real Madrid dans les classements de buts marqués de la Liga. Le Real Madrid avait mené ce classement depuis un certain temps. En fait, ils étaient en tête depuis 1962. Mais, le Real Madrid est entré dans le match de Levante, traînant désormais 6 151 buts à 6 150 sur Barcelone. Alors, tireraient-ils le niveau ou reculeraient-ils? Non, c’était la réponse. Le Real Madrid n’a pas réussi à trouver un chemin malgré la domination de l’heure d’ouverture et malgré le fait qu’il ait réussi sept tirs cadrés.

2. Qui gagnerait Marcelo contre Morales?

Tyson Fury vs Deontay Wilder a été le grand combat de la nuit, mais sur le undercard, nous avons eu Marcelo vs José Luis Morales. Ou, du moins, nous pensions le faire. Le capitaine de Levante n’avait marqué qu’un seul but en championnat avant ce match et avait une saison très calme selon ses normes élevées, mais cette fois les feuilles de match suggéraient qu’il affronterait Marcelo et cela avait apporté beaucoup de joie. à d’autres ailiers du côté droit au cours des dernières semaines et des derniers mois. Pourtant, Morales a été autorisé à errer et a en fait passé plus de temps du côté de Dani Carvajal que de Marcelo, qui avait en fait un assez bon match. C’est en bas à gauche de Levante et à droite du Real Madrid que Morales s’est libéré pour marquer le but qui a décidé le match.

3. Le Real Madrid concéderait-il une autre personne?

Sans aucune «clause de peur» dans les contrats de prêt du Real Madrid cette saison, les joueurs prêtés par Los Blancos en Espagne sont en mesure de jouer contre leur club parent cette saison. Déjà, cela a vu certains joueurs dont les droits sont détenus par le Real Madrid marquer contre l’équipe de Zinedine Zidane. Martin Ødegaard en était un lors de la Copa del Rey pour la Real Sociedad et Borja Mayoral en était un autre lors de la défaite 3-2 de Levante au Bernabéu plus tôt dans la saison. Alors, comment ferait-il cette fois? Eh bien, il a joué 88 minutes mais a eu un match très calme alors que Levante se concentrait sur la défense au lieu d’attaquer la plupart du temps. Ses deux seuls tirs ont tous deux été bloqués.

Trois questions

1. Quelle est la gravité des blessures de Hazard?

La plus grande question qui ressort de loin de ce match concerne la blessure d’Eden Hazard. Le Belge a boité juste après l’heure de jeu après s’être blessé à la cheville droite, celle-là même qui l’avait tenu à l’écart pendant 81 jours. Il ira aux tests dimanche, mais il y a une grande inquiétude. “Ça n’a pas l’air bien”, a déclaré Zidane lors de sa conférence de presse d’après-match. Avec Manchester City et Barcelone à l’horizon, tout ce que le Real Madrid peut faire maintenant est d’attendre et d’espérer.

2. Quand Alejandro Hernández Hernández arbitrera-t-il à nouveau un match du Real Madrid?

«Salut, je suis Alejandro Hernández Hernández. Vous vous souvenez peut-être de moi dans des films tels que “le but interdit par Bale au Camp Nou en 2016”, “les non-pénalités sur Varane dans le Clásico de décembre dernier” et “le drame de handball de Levante”. ” Les personnalités des médias du Real Madrid étaient préoccupées par le match de ce week-end concernant le retour de Hernández Hernández, un officiel qui a frustré le Real Madrid dans le passé, et il y avait encore plus de fureur arbitrale dans ce match car le Real Madrid estimait qu’ils auraient dû avoir au moins une pénalité pour le handball. Sergio Ramos, qui avait été réservé à la 10e minute, était ensuite d’humeur particulièrement en colère. «Je suis agacé par Hernández Hernández», a-t-il déclaré. «Je lui ai demandé s’il avait un problème personnel avec moi et, s’il l’a fait, il m’a dit que nous pourrions le résoudre.» Cela pourrait prendre un certain temps avant que Hernández Hernández ne reçoive un autre match du Real Madrid…

3. Le Real Madrid peut-il renverser la vapeur?

Après avoir subi trois grèves et avoir été éliminé de tout en une semaine la saison dernière, le Real Madrid doit être déterminé à ne pas laisser se reproduire quelque chose de similaire. Cette semaine pourrait définir toute la saison, avec Manchester City en Ligue des champions et Barcelone en Liga à venir après ce revers à Levante. La grande question est donc: le Real Madrid peut-il inverser la tendance? Nous avons vu dans le passé que lorsque le Real Madrid semble être le plus faible et le dos au mur, c’est quand il a mis sur pied une performance de classe mondiale. Voyons s’ils peuvent répondre de manière positive au cours des prochains jours.