Trois réponses et trois questions sur la victoire à Saragosse

La victoire 4-0 du Real Madrid sur le Real Zaragoza a soulevé plusieurs points de discussion et nous en examinons certains ici. C’était un match de Copa del Rey en milieu de semaine et voici une édition en milieu de semaine de nos trois questions auxquelles nous avons répondu et trois questions qui nécessitent une réponse.

Trois réponses

1. Quelle équipe tournerait le plus?

Ces deux équipes ont d’énormes matches à venir en championnat ce week-end, le Real Madrid accueillant l’Atlético Madrid dans le derby et le Real Zaragoza, quatrième, visitant Cadix en deuxième division. En tant que tel, il y aura toujours des rotations. Mais combien? Et quelle équipe tournerait le plus? Eh bien, il s’est avéré qu’ils tournaient tout autant les uns que les autres. Sur les 11 joueurs les plus utilisés de l’équipe du Real Zaragoza cette saison, six ont commencé celui-ci. Pendant ce temps, sur les 11 joueurs les plus utilisés au Real Madrid, il y en avait six dans la formation de départ de Zinedine Zidane.

2. Vinícius pourrait-il profiter de cette dernière opportunité de Copa?

Vinícius n’était pas dans l’équipe pour le week-end à Valladolid, mais était de retour pour celui-ci et faisait partie de l’équipe de départ de Zidane. Après une performance insignifiante à Salamanque la semaine dernière en Coupe, c’était une autre occasion pour le Brésilien de montrer ce qu’il pouvait faire et il l’a absolument compris. Dès le début, il était énergique, rapide, habile et une douleur pour les défenseurs de l’équipe locale. Bien sûr, il s’est inscrit sur la feuille de match en beauté en seconde période, pour son premier but depuis le Club Brugge mort le 11 décembre. Et il a contribué à la défense à plusieurs reprises. Alors que le Real Madrid cherchait à clore la première mi-temps, Vinícius était là pour revenir pour s’assurer qu’il n’y avait pas de revers dans le temps d’arrêt de la première mi-temps et ses efforts ont valu à Sergio Ramos un high cinq fougueux. Du début à la fin et en attaque et en défense, ce fut une excellente sortie de la part de 19 ans.

3. Comment Alberto Soro se comporterait-il contre son club parent?

Ce match a été une excellente occasion pour les fans du Real Madrid de jeter un coup d’œil à Alberto Soro, le large attaquant de 20 ans que Los Blancos a acheté au Real Saragosse l’été dernier, puis immédiatement prêté à la partie aragonaise, dont il a traversé l’académie . Dans ce match, il a joué plus centralement que d’habitude et il a bien fait, surtout en première mi-temps. Bien qu’il n’ait pas pu se faire tirer dessus pendant ses 74 minutes sur le terrain, il a montré des aperçus de qualité et pourrait faire partie de l’équipe première du Real Madrid pour la pré-saison de l’été prochain, avant que le club ne décide de ce que devrait être son sort en 2020/21. être.

Trois questions

1. Est-ce la meilleure saison de Toni Kroos pour le Real Madrid?

Toni Kroos a absolument dirigé ce jeu. Jouant dans un rôle légèrement différent de l’habituel, aux côtés de Fede Valverde pour former un double pivot, l’Allemand était excellent en défense et en attaque. Surtout, sa passe était si lisse et si calme et il était maintes et maintes fois capable de suspendre le ballon devant un joueur du Real Zaragoza assez longtemps pour qu’ils mordent, à quel point il le tapait loin et en avant vers un autre joueur en vert lime. Il y avait aussi deux autres passes décisives de Kroos dans celui-ci, dont la seconde lui a permis de récupérer le ballon si haut sur le terrain. Il a déjà huit passes décisives cette saison, dans ce qui est potentiellement sa meilleure campagne depuis qu’il a rejoint le club. Ce qui veut dire quelque chose.

2. Qu’a pensé Zidane de la performance de Marcelo?

C’est la grande question pour moi. Marcelo n’était pas bon en défense dans ce match et Zidane le sait déjà. Mais quand il reviendra sur ce match plus en détail, le Français pourrait devenir encore plus préoccupé par le Brésilien. Surtout, c’était le manque de concentration et d’insouciance qui était préoccupant. Il y a eu un moment dans la première mi-temps où il a pris inutilement un risque en laissant un ballon s’épuiser pour un coup de pied de but potentiel et a fini par concéder un corner, alors qu’il y avait aussi un cas dans la seconde moitié où un morceau de mauvais contrôle et un le manque d’équilibre dans l’attaque a vu le ballon s’échapper de l’arrière gauche, qui s’est ensuite allongé sur le sol, déçu pendant trop longtemps. Ce ne sont pas les erreurs que Ferland Mendy a commises cette saison. Donc, il serait très intéressant de savoir ce que Zidane pense actuellement de Marcelo.

3. Dans quelle mesure le Real Madrid sera-t-il fatigué pour le derby?

La prochaine étape pour le Real Madrid est le derby à domicile contre l’Atlético Madrid. Leurs voisins sont peut-être en mauvaise forme, mais ils seront prêts pour ce match et ils auront une semaine entière pour se préparer étant donné qu’il n’y a pas eu de match de Copa del Rey en milieu de semaine pour les hommes de Diego Simeone. Ce repos supplémentaire sera-t-il un facteur dans le derby? Ce match à Saragosse aurait pu être drainant pour le Real Madrid et vraiment donner un avantage à Atleti, mais la bonne nouvelle pour Zidane est qu’il s’agissait d’une victoire confortable qui ne semblait pas exiger trop d’efforts. Nous verrons samedi combien il reste dans le réservoir.