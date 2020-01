Trois réponses et trois questions sur la victoire contre Séville

Dans le premier match après le succès de la Supercoupe d’Espagne, le Real Madrid a réussi à prendre trois points en battant Séville 2-1. C’est une énorme victoire dans la course au titre, une qui répond à plusieurs questions et qui en évoque encore plus.

Trois réponses

1. Y aurait-il une garde d’honneur avant le match?

Les médias espagnols adorent parler de gardes d’honneur. Ce pourrait être leur truc préféré. Ainsi, une grande partie de la discussion d’avant-match a porté sur la question de savoir si Séville commémorerait la victoire de la Super Coupe d’Espagne du Real Madrid en effectuant une garde d’honneur avant le match. La réponse est qu’ils l’ont fait. Sergio Ramos, qui ne jouait pas car il n’est pas encore complètement remis d’une blessure à la cheville, a également présenté le trophée remporté en Arabie saoudite à la foule de Bernabéu avant le coup d’envoi.

2. Qui fournirait les objectifs du Real Madrid?

Le Real Madrid est entré dans ce match avec plus d’un mois depuis que l’un de ses attaquants a marqué un but. C’était l’égalisation de Karim Benzema contre Valence le 15 décembre. Depuis lors, ils ont marqué de nombreux buts, mais l’ont fait entièrement par le biais des défenseurs et des milieux de terrain. Ce fut encore le cas contre Séville. Les buts ont été fournis par une source improbable à Casemiro, qui, comme Raphaël Varane avant lui, a trouvé une attelle de fond.

3. L’horrible piste Bernabéu de Séville serait-elle prolongée?

Séville est terrible quand ils visitent le Real Madrid. Ils le sont vraiment. Même s’ils donnent toujours au Real Madrid un bon match lorsqu’ils les accueillent en Andalousie, Los Rojiblancos ont du mal dès leur entrée au Bernabéu. À l’entrée dans ce match, ce fut 12 défaites consécutives à l’extérieur du Real Madrid pour Séville, avec 40 buts encaissés et seulement huit buts marqués. C’est maintenant jusqu’à 13 défaites d’affilée, avec 42 encaissées et neuf marquées. Ils espèrent ne pas avoir à revenir dans la Copa del Rey.

Trois questions

1. La tête de Luuk de Jong aurait-elle dû être exclue?

C’est le principal sujet de discussion dans les médias espagnols après ce match. En première mi-temps, Luuk de Jong a dirigé le ballon dans le fond des filets, mais VAR est intervenu et a estimé qu’Éder Militão, qui était son marqueur au corner qui était capturé, avait été obstrué par Nemanja Gudelj. L’objectif n’a pas été autorisé, mais la grande question est: était-ce la bonne décision?

2. Qu’apporteront les 100 prochains matchs de Rodrygo?

Le match de ce week-end était spécial pour Rodrygo Goes alors qu’il célébrait sa 100e apparition professionnelle. Il a joué 16 fois pour le Real Madrid, 82 fois pour Santos et deux fois pour l’équipe nationale brésilienne. Encore âgé de seulement 19 ans, il a déjà tellement impressionné. Alors, qu’apporteront les 100 prochains matchs?

3. Le Real Madrid atteindra-t-il 100 jours sans défaite?

Avec cette victoire, cela fait maintenant 91 jours que le Real Madrid a senti la défaite à Majorque. Depuis lors, ils ont disputé 17 matches, en ont remporté 12 et en ont tiré cinq. Ils sont en excellente forme, mais peuvent-ils continuer? Il ne reste que neuf jours et deux voyages dans le nord-ouest de Madrid pour affronter les Unionistas de Salamanca et le Real Valladolid pour atteindre 100 jours sans défaite.