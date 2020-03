Trois réponses et trois questions sur la victoire du Real Madrid au Clásico

Le Real Madrid est revenu en tête de la Liga en battant Barcelone 2-0 à domicile dimanche soir. C’est un résultat énorme pour la course au titre et c’est celui qui pose de nombreuses questions et celui qui fournit également des réponses.

Trois réponses

1. Marcelo au lieu de Mendy? Zidane était-il fou?

Après que l’absence de Toni Kroos ait été le grand sujet de discussion de la formation en milieu de semaine du Real Madrid, la décision de Zinedine Zidane de placer Marcelo à l’arrière gauche devant Ferland Mendy dans la nuit où Lionel Messi venait en ville était une autre question discutable. Mais Marcelo a absolument livré. Le Brésilien a été très utile en attaque, était plus sain sur la défensive qu’il ne l’a été depuis longtemps et il a même remporté une course à pied face à Messi lorsque l’Argentin était sur le point de percer contre Thibaut Courtois. La décision de Zidane ne semblait peut-être pas si folle après tout.

2. Comment Carvajal réagirait-il?

S’en tenir aux arrières latéraux, l’une des autres grandes questions qui se posent dans ce match concernait Dani Carvajal. L’arrière droit a eu une mauvaise nuit contre Manchester City, mais il ne peut pas se permettre de perdre la forme étant donné qu’il n’y a pas de remplaçant à son poste. Bien sûr, il recommencerait au Clásico et il était effectivement efficace dans ce match. Comme cela a souvent été le cas cette saison, il était souvent hors de position. Mais même alors, il avait un impact positif, comme quand il a lancé une balle depuis le côté gauche du terrain à Karim Benzema pour que le Français vole sur le but de Barcelone.

3. Mateu Lahoz allait-il à Mateu Lahoz?

Vous devez vous inquiéter chaque fois qu’Antonio Mateu Lahoz reçoit un gros match comme un Clásico. Vous devez vraiment. Ce n’est pas qu’il soit partisan d’une équipe ou d’une autre, mais c’est qu’il aime être la star du spectacle et les stars du Clásico devraient être les joueurs, qui sont les meilleurs joueurs du monde. Alors que Mateu Lahoz a donné quelques cartons jaunes au début et était un peu trop délicat aux points, il s’est généralement fondu et a permis à ce jeu de couler. Il n’y a eu que 23 fautes au total, soit six de moins que la moyenne des matches de LaLiga Santander cette saison. C’est une bonne chose. Nous avons pu profiter d’un bon match.

Trois questions

1. Mariano ou Jović?

Il y avait déjà des murmures lorsque Mariano a été inclus dans l’équipe pour être l’attaquant de sauvegarde devant Luka Jović. Puis, dans les derniers moments du match, alors que le Real Madrid tirait à sa fin, Zidane a envoyé Mariano. Et l’attaquant a marqué! Mariano a désormais 95 minutes par but au cours de sa carrière au Real Madrid, tandis que le Serbe est sur 385. Cela va devenir un sujet de discussion. La prochaine fois que Zidane remplacera Benzema, en raison de repos ou de suspension ou autre, les gens se poseront des questions si l’homme qui vient n’est pas Mariano.

2. Vinícius est-il maintenant finisseur?

Vinícius était le héros, le vainqueur du match. Ce moment était exactement ce qu’il méritait car il était en grande forme et avait une éthique de travail vraiment positive au cours des dernières semaines. Alors, cet objectif signifie-t-il qu’il est maintenant un finisseur de première classe? Eh bien, non, tout d’abord, son but est entré par une grosse déviation de Gerard Piqué. Tout comme son but contre Melilla qui est entré avec un gros ricochet du gardien de but, ou les tirs d’Al Ain ou du Real Valladolid qui sont entrés mais qui ont été inscrits comme leurs propres buts. Officiellement, Vinícius compte désormais sept buts avec le Real Madrid. Mais ne faisons pas comme s’il était soudainement un finisseur d’embrayage parce qu’il a frappé un tir qui a rebondi sur le tibia de Piqué et à l’intérieur.

3. Le Real Madrid peut-il en faire un titre de champion?

La dernière fois que le Real Madrid a battu Barcelone lors d’un match de championnat était de retour en 2015/16. Même lorsqu’ils ont remporté la ligue en 2016/17, ils n’ont pas revendiqué le titre de ligue. Alors, le Real Madrid peut-il vraiment faire en sorte que ces trois points comptent vraiment en remportant le titre de champion? C’est une question à laquelle il faudra des mois pour répondre, mais ils devront s’assurer qu’ils ne deviennent pas complaisants après cette grande victoire. Le Real Betis sera absent le week-end prochain et ce sera difficile malgré la mauvaise forme récente de la partie andalouse.