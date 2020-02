Trois réponses et trois questions sur la victoire du Real Madrid en derby

Le Real Madrid a remporté trois énormes points au Bernabéu samedi après-midi, conquérant l’Atlético Madrid 1-0 grâce à un but de Karim Benzema qui avait été réalisé par Ferland Mendy. Ici, nous examinons trois questions auxquelles ce derby a répondu et trois nouvelles questions que ce jeu a générées.

Trois réponses

1. La course Bernabéu de Simeone se poursuivrait-elle?

Diego Simeone a changé la dynamique du derby madrilène au cours de ses huit années à l’Atlético Madrid, à tel point que Los Rojiblancos n’avait en fait pas perdu un match de championnat au Bernabéu depuis la saison 2012/13, à l’époque où Jose Mourinho était aux commandes. Entre ce moment et le match de ce week-end, il y avait eu six derbies de la Liga sur le terrain du Real Madrid – trois victoires Atleti et trois nuls. Bien sûr, le Real Madrid avait remporté des matchs dans d’autres compétitions à domicile contre ses rivaux à cette époque, mais cette mauvaise performance de la ligue dans ce match se poursuivrait-elle? La réponse était non.

2. Comment le milieu de terrain de cinq hommes fonctionnerait-il dans celui-ci?

La décision de Zinedine Zidane de jouer cinq milieux de terrain en demi-finale de la Supercoupe d’Espagne contre Valence a été une décision astucieuse. Pour le derby de samedi, il a opté pour la même tactique, mais cette fois n’a pas été aussi réussie. L’Atleti est le genre d’équipe qui ne se soucie pas si ses adversaires ont le ballon et qui peut rester compact à l’arrière même lorsque le ballon zippe sur le terrain. C’est ce qui s’est passé dans celui-ci, et cela n’a pas aidé que le décès du Real Madrid soit beaucoup moins précis qu’en Arabie saoudite. Zidane, à son crédit, s’est rendu compte très tôt que cela ne fonctionnait pas et a effectué une double substitution à la mi-temps pour y remédier en passant à un 4-3-3.

3. Comment serait la réception pour Morata?

Sauf un match de qualification à l’Euro 2020 avec l’Espagne contre la Suède, il s’agissait du premier voyage d’Álvaro Morata au Bernabéu depuis son transfert à l’Atlético. C’était la première fois qu’il se présentait devant les fans qui le soutenaient et qui le considèrent désormais comme un traître pour avoir rejoint l’éternel rival. L’accueil qu’il a reçu n’a pas été bon, bien pire que celui de Marcos Llorente, qui était également de retour au Bernabéu. Les sifflements étaient forts lorsque le nom de Morata a été lu, la première fois qu’il a obtenu le ballon, lorsqu’il a été remplacé et, en particulier, à un moment de la première mi-temps lorsqu’il est entré en collision avec Sergio Ramos et est tombé vers le sol, avec le Bernabéu éclate de joie. Il y a même eu des chants de “Morata est un rat” d’une petite section de fans. Ils ne sont certainement pas heureux que leur ancien attaquant ait rejoint Atleti.

Trois questions

1. Sommes-nous autorisés à commencer à nous laisser emporter par Mendy?

Benzema a marqué le but, mais c’est la passe décisive de Mendy qui a marqué le but. Il est clair maintenant que Mendy est un meilleur arrière gauche global que Marcelo, mais le seul point d’interrogation avec le Français était avec sa contribution offensive. Souvent plus prudent que créatif, le Real Madrid ne manque pas cette magie de Marcelo en attaque lorsque Mendy commence, mais dans ce jeu, la signature estivale était également importante à l’avenir. Il a obtenu 64 passes dans ce match pour un pourcentage d’achèvement de 94% et, de manière excitante, 28 de ses passes – ou 44% – étaient en avant. Y compris celui contre Getafe, c’est deux passes décisives en un mois pour Mendy. Il y avait aussi de très bons dribbles dans ce match. Pouvons-nous commencer à nous laisser emporter?

2. Cela aurait-il dû être une pénalité pour le défi de Casemiro sur Morata?

Le seul moment de controverse de ce derby est venu en première mi-temps à la 33e minute lorsque Morata est tombé dans la surface sous le défi de Casemiro. Au début, je pensais que ce n’était qu’un moment de bousculade entre les deux joueurs, mais plus vous voyez de rediffusions, plus il semble que Casemiro renverse Morata de manière illégale. Alors, aurait-ce dû être une pénalité? Probablement oui. Maintenant, les non-appels sur Varane au Camp Nou ont peut-être égalisé. Je l’ai déjà dit et je le répète – au cours d’une saison de 38 matchs, les erreurs d’arbitrage ont tendance à se compenser.

3. Est-ce l’année où Oblak perd sa couronne Zamora?

Le derby de Madrid est un match entre deux des meilleurs gardiens de but du monde, sinon les meilleurs. C’est pourquoi nous en avons eu tellement ces derniers temps. Samedi, c’est Thibaut Courtois qui a pris le dessus sur Jan Oblak en gardant son 11e blanchissage de la saison de LaLiga. Cela signifie que le Belge a encore renforcé son avance dans le classement du Zamora Award, le prix attribué au stoppeur avec les meilleurs buts encaissés record chaque saison de LaLiga. C’est maintenant 0,53 encaissé par match cette campagne de LaLiga pour Courtois, contre 0,68 pour Oblak. Après avoir remporté le prix pendant quatre années consécutives, ce pourrait être la saison où Oblak quitte le trône de Zamora. Unai Simón de l’Athletic Club est également dans le mélange, mais Courtois pourrait être le seul à remporter le prix.