Trois suggestions audacieuses pour Zidane

Avouons-le Madridistas – pas un seul match de Liga n’est un automatique de trois points. Dimanche dernier, le match nul frustrant contre le Celta Vigo en était le dernier exemple. Malgré le fait que le calendrier restant soit toujours favorable en raison de la supériorité des talents du Real Madrid, laisser tomber des points à partir de maintenant est préjudiciable. Si Zidane et l’équipe veulent soulever le 34e trophée de la Liga sur la Plaza Cibeles en mai, voici trois suggestions qui pourraient y arriver:

De 2004 à 2011, Sergio Ramos a été l’un des meilleurs arrières droit d’Espagne. Cependant, au début de la saison 2012, l’ancien entraîneur José Mourinho l’a déplacé au poste de défenseur central lorsque l’ancien international portugais Ricardo Carvalho est tombé avec une blessure importante. Après cette prise de contrôle, l’équipe a accumulé 15 victoires consécutives et il a conservé cette position depuis.

Revenant à la situation actuelle, avec Álvaro Odriozola prêté pour le reste de la saison, Dani Carvajal est le seul vrai arrière droit avec Nacho Fernandez comme remplaçant le plus probable. Cependant, Nacho a été élevé dans le système agricole en tant que défenseur central et a eu du mal à l’arrière droit dans des situations clés. À partir de ce moment, Zidane devrait déplacer Sergio à l’arrière droit de la Liga et Dani Carvajal prend cette responsabilité en Ligue des champions.

Zidane a choisi de suivre une formation 4-3-3, avec Eden Hazard pour la première fois depuis le week-end de Thanksgiving. Cependant, la posture défensive 5-3-2 du Celta Vigo a contrecarré les attaques du Real Madrid. Avec le manque de création de milieu de terrain, les croisements sont venus de Marcelo et Dani Carvajal sans succès. Les futurs adversaires de la Liga, en particulier ceux flirtant avec la relégation tels que Majorque (12 avril) et Espanyol (22 avril), mettront très probablement en œuvre une formation similaire.

Pour les matchs de Liga sans aucun match de Ligue des Champions en milieu de semaine, Zidane devrait faire appel aux esprits les plus créatifs pour diriger le milieu de terrain, comme Isco et Luka Modric. Il n’est tout simplement pas nécessaire d’avoir les deux chevaux de bataille Casemiro et Federico Valverde simultanément, car les adversaires défendront davantage et ne contre-attaqueront que si l’occasion se présente. L’équipe ne devrait pas fuir ce qu’elle a fait de mieux au début de la saison, qui était de créer des chances de but grâce à la maîtrise du milieu de terrain intérieur.

Dimanche dernier, le Real Madrid avait perdu 0-1 à la mi-temps. Même si l’équipe a marqué deux buts pour reprendre la tête à la 65e minute, la victoire n’a pas été assurée. Le premier changement de Zidane en échangeant Vinicius Jr contre Eden Hazard était simplement pour des jambes fraîches sur un flanc extrême. Les deux autres sous-marins (Luka Modric pour Toni Kroos et Ferland Mendy pour Gareth Bale) étaient à trois minutes l’un de l’autre, ce qui a permis à Celta d’exploiter les commutateurs tactiques. Par conséquent, le but décisif de Santi Mina a volé un point à la 85e minute. Afin d’inverser les lignes de score négatives, Zidane doit implémenter le double sous à la mi-temps. Le chronomètre se déplace plus rapidement au cours de la seconde moitié alors que les rivaux s’accroupissent si une égalité ou une victoire est obtenue.

Le Real Madrid contrôle toujours son destin en Liga. Néanmoins, le match nul contre Celta Vigo devrait être le dernier avertissement. Il n’y a plus de crédit supplémentaire. Barcelone poursuit par derrière avec une confrontation au Clásico le 1er mars. Une égalité ou une victoire du Real Madrid ce jour-là est roi. Cependant, il ne reste qu’un match sur 14. Tant que les erreurs du passé ne seront pas commises à nouveau de manière flagrante, le Real Madrid sera aux commandes après chaque week-end.

– Christian Paredes (@Xian_D_Paredes) est membre fondateur et ancien président (2012-2016) de La Peña Madridista Sur de California (@RmSurCalifornia)