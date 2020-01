Trois sur le radar alors que Mourinho prévoit de grosses dépenses pour la force de frappe de Tottenham

Date de publication: samedi 4 janvier 2020 1:32

Le patron de Tottenham, Jose Mourinho, cherche à renforcer son attaque après la perte de Harry Kane, avec trois joueurs sur son radar selon un rapport.

Kane est absent dans un avenir prévisible après avoir boité lors de la défaite 1-0 de mercredi à Southampton, les Spurs confirmant vendredi que le capitaine anglais a souffert d’un ischio-jambier gauche déchiré.

Bien que Tottenham ne manque pas d’options d’attaque – avec des joueurs comme Son Heung-min et Lucas Moura toujours disponibles – il leur manque maintenant un attaquant reconnu.

Le jeune Troy Parrott est une considération à prendre en compte, bien que Mourinho ait admis qu’il serait «trop tôt» pour penser à donner à un jeune de 17 ans un tel rôle.

Au lieu, ESPN affirme que les Spurs sont intéressés par l’attaquant de l’Inter Milan Gabriel Barbosa, tandis que Calciomercato et Kicker disent que Krzysztof Piatek de l’AC Milan et Paco Alcacer du Borussia Dortmund – respectivement – sont sur une liste restreinte.

Barbosa s’est fait un nom vers la fin d’une période de prêt avec le club brésilien Flamengo l’année dernière, quand il a marqué deux buts en retard pour remporter son équipe la Copa Libertadores et une place en demi-finale de la Coupe du monde des clubs.

Piatek a marqué 22 buts en 37 matches de Serie A la saison dernière – dont neuf pour ses employeurs actuels à la suite d’un déménagement de Gênes en janvier – et compte quatre matchs en 17 matchs jusqu’à présent ce trimestre.

Le jeune de 24 ans a également été lié à Chelsea et Manchester United ces derniers mois suite à sa bonne forme.

Quant à Alcacer, l’international espagnol a marqué sept fois en 15 matchs cette saison mais pourrait perdre sa place après l’arrivée d’Erling Braut Haaland du RB Salzburg.

Pendant ce temps, Mourinho a insisté sur le fait que lui et le président des Spurs, Daniel Levy, devront être «intelligents» sur le marché des transferts de janvier.

Le Portugais a réitéré à de nombreuses reprises qu’il ne procédera pas à une refonte de son équipe ce mois-ci, mais avec les trois noms susmentionnés, des personnes comme Max Aarons et Vedat Muqiri ont également été liées.

Mourinho a déclaré: «Ceci est notre première fenêtre de transfert, pas la dernière. On va en avoir un en été, on va en avoir un en 2021 en janvier, on va en avoir un autre en été 2021.

«Ce n’est donc pas notre dernière fenêtre de transfert. Nous allons devoir essayer d’être intelligents et nous devons essayer de prendre les bonnes décisions, pas seulement pour l’instant, mais pour le développement d’un cycle. »