Troisième victoire consécutive pour San Giuseppe, Procida tombe également à Brusciano

BRUSCIANO (NA). L’ascension de Saint Joseph, qui trouve la troisième victoire consécutive et s’éloigne de la zone de promotion groupe B de Campanie. Hier après-midi, les garçons de M. Annunziata ont battu les redoutables deux à zéro Procida, au terme d’une course bien disputée.

AMBROSIO LE DÉBLOQUE, PROCÉDURE FINALE

Les absences sont décisives dans les rangs de l’île, les frères Costagliola, Cibelli et Micallo sortent, mais il y a aussi des défections dans la maison Sangiuseppese, avec les centrales Bellofiore et Notaro assommées pour la fièvre, en plus des blessés Librone et Talia. Une défense donc à inventer pour le technicien des Vésuves, qui déplace Galasso entre le centre et la poussière de Ruby. A 4 ‘du premier ballon de but, Urn depuis le bord tire le corner avec un joli tir bas mais Lamarra est réactif qui dévie pour un corner. Quelques minutes passent et les hôtes prennent les devants: Urn toujours décisive, tir rejeté par le gardien de but et Ambrosio est le plus rapide de tous en réitérant le filet. Celui à zéro galvanise le San Giuseppe, qui double presque avec Nota à 22 ‘et successivement à 30’ avec Iuliano. Au final, la fraction secoue le Procida qui, à 42 ‘, s’éloigne d’un pas avec un coup franc de Vanzella qui siffle à côté du poteau. A la fin de la journée, Ambrosino réchauffe les gants de Monaco, le ballon part pour un corner.

LES INVITÉS POUSSENT, MAIS LE BIS SAN GIUSEPPE ARRIVE

Dans la seconde moitié, le script ne change pas, ils poussent les insulaires à la recherche du même mais ils risquent beaucoup sur la contre-attaque. A 59 ‘juste au redémarrage les sangiuseppesi sont doublés: lancement de Galasso pour Urn, ce dernier dans la zone dépasse les deux défenseurs avant d’être étiré, car l’arbitre est un penalty. Des onze mètres, le même footballeur sangiuseppais transforme les deux de son équipe en zéro. La Procida essaie de réagir, mais sans chance particulière, la formation de M. Annunziata gère bien le double avantage, qui rapporte donc un résultat très précieux en vue du salut. Au lieu de cela, la course éliminatoire des insulaires s’arrête.