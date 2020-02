“Trop de pénalités non infligées. Mugugni? Le vrai fan comprend nos efforts”

PALMA CAMPANIE (NA). Défaite dans le grand match de la vingt-sixième journée du championnatGroupe d’excellence B pour le Palmese 1914, les Rossoneri dans les murs amis ont été battus trois par un par le Polisportiva Santa Maria Cilento. Dans l’après-match, la direction de l’arbitrage a tenu le banc avec deux épisodes en particulier portés à l’attention du club de Palma Campania.

ÉPISODES CONTROVERSAUX

A 24 ‘du premier épisode, avec l’attaquant du Rossoneri Ciccone qui est dépassé par le gardien sortant du Cilento, l’arbitre laisse passer parmi les fortes protestations des hôtes. A 47 ‘du deuxième épisode, centre croisé dans la zone et en-tête par Petrarch rejeté avec un bras large par un défenseur adverse, également dans ce cas aucune décision et de vives protestations du public. Dans le premier cas, il y a zéro à zéro, tandis que dans le second, les Cilentans ont mené pour un filet nul. Auparavant, dans les premières minutes, un autre épisode disputé sur Ciccone puis un autre handball non reconnu par l’arbitre en seconde période.

LE DIESSE ROSSONERO PARLE

Le match a été fait le Orlando Stiletti a déclaré: «Santa Maria a bien su profiter des opportunités créées, elle mérite nos compliments mais honnêtement c’est la quatrième pénalité qu’elle nous refuse lors des trois derniers matchs. – souligne le réalisateur – Je pense à l’épisode du premier handball, le défenseur y a clairement touché et il a été expulsé. En seconde période, les garçons sont devenus nerveux et la sortie de Mascolo a pris quelque chose d’offensant. Je n’ai pas pour habitude de me plaindre du travail des arbitres, mais il y a trop d’épisodes entre Sant’Agnello, Buccino et Santa Maria “.

PRÊT À COMBATTRE

Cependant, des performances exceptionnelles pour une équipe qui a commencé avec des objectifs légèrement moins ambitieux que le classement actuel: «Ces gars ne méritent que des compliments, depuis 2013 Palmese n’a pas terminé quatrième et aujourd’hui nous sommes deuxièmes, il y a encore plusieurs affrontements directs à la fois pour nous et pour nos adversaires. Nous ne sommes ni des Afragolais ni des Santa Maria, mais une équipe normale qui fait quelque chose de spécial et clairement s’ils nous coupent les jambes, il peut arriver que nous nous arrêtions. – souligne Stiletti – Mugugni contre Santa Maria? Nous sommes désolés pour le résultat, les nombreux fans qui attendaient un spectacle et un résultat différents. Le vrai fan de Palmese, celui qui nous a toujours suivis et pas seulement dans les grands matches, cependant, comprend les sacrifices que nous faisons tous. Nous devons faire confiance à ces gars-là, nous allons maintenant relever le défi avec Faiano qui sera la énième bataille, mais jusqu’à présent, nous avons toujours résisté “.