“Trop d’erreurs avec la Juve Stabia, approche révisable”

Vincenzo Italiano, technicien du Spezia, n’est pas satisfait après la défaite 3-1 de ses hommes sur le terrain Juve Stabia, après un test terne et de grande souffrance dans la phase de pression opposée.

Ce sont ses paroles, rapportées par les chaînes officielles du club ligure: “C’était un dimanche amer, dans lequel nous pourrions certainement faire plus. Sous deux buts, c’était vraiment difficile, mais nous avons réussi à récupérer et c’est là que nous n’aurions pas dû récolter le troisième but. Je pense que notre course s’est terminée sur cette contre-attaque; sur deux contre un, nous aurions pu faire beaucoup mieux, car le match était entre nos mains, mais maintenant les mots sont nuls, nous devons déposer et penser déjà demain au match contre Empoli.

Nous savions que la Juve Stabia aurait très bien joué à domicile, allant décisivement sur chaque ballon et essayant de ne pas nous laisser respirer. Au cours du premier quart d’heure, ils nous ont mis en difficulté plusieurs fois, mais nous aussi nous avons eu nos chances, mais nous nous sommes trompés dans la finalisation. En dehors de ce premier quart d’heure et de quelques contre-attaques, nous aurions dû faire plus car la course était à portée de main.

Nous avons créé les situations pour marquer et nous avons également eu des moments de grande domination sur leur 2-1, mais je le répète, peu de changements maintenant et à partir de maintenant nous n’avons qu’à penser à Empoli. Je pense qu’il est difficile pour une équipe peu habituée à la synthèse d’essayer de s’imposer, c’est un terrain qui cache de nombreux pièges pour ceux qui ne sont pas utilisés, mais qui ne sont pas là pour trouver des alibis, les opportunités ont quand même été créées et il y a aussi eu un manque d’attention sur les buts marqués donc je le répète, il fallait faire mieux.

Je l’avais dit au cours de la semaine, le synthétique, plus le stade vide ainsi que certaines voix qui disaient que nous ne devrions pas jouer, étaient tous des éléments qui nous faisaient assumer un défi compliqué. Quand je dis qu’il faut trouver les motivations pour bien aborder tout de suite je ne le dis pas par hasard, aujourd’hui ce fut un voyage difficile et on l’a touché de nos mains. Bien que je sois une personne qui aime follement le football, je pense que lorsque la santé est en jeu, nous devons la sauvegarder, nous devons rester sur ce qui est décidé et ensuite nous agirons en conséquence. ”