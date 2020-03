Tu es ma chanson gratuite: football, combien tu nous manques

Nous sommes presque à la fin du mois de mars et le scénario que nous, les habitants du monde, connaissons est presque apocalyptique. la coronavirus il enlève de nombreuses habitudes depuis un mois maintenant et, parmi eux, on trouve le passe-temps favori de millions de personnes: le football. La plupart des ligues européennes sont arrêtées, y compris la nôtre Serie A, et la nostalgie commence à faire de la place. Aussi parce que, rétrospectivement, était-ce agréable de faire des câlins et des acclamations après un but de votre équipe préférée au stade? Et chanter tous ensemble au sommet de vos poumons pour inciter vos favoris? Tout cela reviendra et nous ne pouvons pas attendre, car ma chanson gratuite, cher football, c’est toi.

Reviendrons-nous regarder le ciel?

À une époque où les activités sont réduites et où la tristesse est le maître, le musique elle devient, peut-être, la seule amie à nous tenir compagnie en ces tristes jours passés à la maison. Probablement, la chanson la mieux adaptée pour décrire cette période difficile dans laquelle les certitudes laissent place à la peur et au doute, est “Now” de Diodato et Roy Paci. “Vous dites que nous allons recommencer à regarder le ciel?” ce n’est pas seulement le début de cette merveilleuse chanson, mais aussi une question que tous les fans de football se posent en ce moment. Cependant, la réponse ne peut pas encore être donnée avec certitude. Les chances de reprendre les championnats sont là, mais comment prévoir une date précise quand un virus aussi dangereux et invasif dit au revoir? Quant au Serie A, après la réponse de nombreux cas positifs parmi nos joueurs, la date de retour est devenue encore plus inconnue: recommencer mai et terminer en entier juin? Ou, selon les rapports de Tuttosport, la FIGC a donné la disponibilité pour jouer en été, après le 30 juin, mais des exceptions seront nécessaires pour l’expiration des contrats. De nombreuses hypothèses, mais aucune solution officielle. La question est donc légitime: allons-nous recommencer à regarder le ciel?

Tu étais au milieu de cet hiver

Pour un fan de football,hiver ce n’est pas la plus lente des quatre saisons. Au contraire: grâce au rendez-vous le week-end avec les championnats et la semaine avec les coupes, un fan du ballon parvient à atteindre le summum du bonheur et à voir couler cette partie de la saison si “méprisée”. Peu importe que ce soit au stade ou à la maison sur votre canapé, parce que le futbol, ​​comme on l’appelle en Espagne, sait donner de l’excitation où que vous soyez. Titian fer de plus, pour rester sur le thème de la musique, il a récemment composé une nouvelle chanson intitulée: “Au milieu de cet hiver”. Inutile de dire que le refrain décrit pleinement les sensations de nous les amateurs de football en ce moment à travers des mots qui touchent profondément: “vous étiez là, vous étiez au milieu de cet hiver”. Que nous le voulions ou non, tout est vrai car il y avait le ballon pour nous tenir compagnie, il y avait lui pour nous garder ensemble et distribuer le bonheur. Maintenant, cependant, il ne faut pas se détacher, car face à une telle urgence, il est interdit de se décourager et de se désunir. Nous restons à la maison, car ce n’est qu’alors que nous retournerons regarder le ciel et les matchs.