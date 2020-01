Tuchel ne veut pas perdre Cavani, mais n’exclut pas qu’il quitte

L’entraîneur de Paris Saint-Germain (PSG), Thomas Tuchel, a déclaré mardi qu’il ne voulait pas Edinson Cavani part, mais n’a pas exclu son départ, conscient de sa volonté de partir et des offres qu’il a faites Athlète de Madrid.

21/01/2020

Agir à 18:38

CET

EFE

Interrogé lors d’une conférence de presse pour savoir s’il pense à un remplaçant si l’attaquant uruguayen quitte le PSG, Tuchel a déclaré qu’il aimait le groupe qu’il avait.

“Nous ne voulons perdre aucun joueur, mais ça peut arriver, c’est la réalité “, a-t-il dit avant d’ajouter qu’il faut attendre et que “peut-être que rien ne se passera”, mais que “Si les choses changent”, ils doivent s’adapter.

Le technicien a confirmé que Cavani ne jouera pas ce mercredi dans le match de championnat contre Reims, ni contesté les deux réunions de la semaine dernière, officiellement Pour certains malaises pubiens.

“Ce n’est pas une situation facile pour lui, je peux le comprendre et je suis heureux qu’il reste positif, professionnel. S’il y a une personne blessée, nous avons un remplaçant extraordinaire “, a-t-il déclaré.

Tuchel a reconnu que la situation peut affecter la confiance des uns et des autres et a insisté pour que cette situation soit clarifiée, nous devrons attendre quelques jours et que l’Uruguayen doit se battre pour retrouver sa place et le rythme après la blessure.

Le club de la capitale française a rejeté une offre de 10 millions d’euros faite par l’Atlético de Madrid par Cavani, qui a un contrat avec le PSG jusqu’en juin.

Il meilleur buteur de l’histoire du club a exprimé sa volonté de partir maintenant, entre autres parce qu’il estime que Tuchel Ne le considérez pas assez.