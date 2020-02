Tuchel parle de sa rencontre avec Mbappé

L’entraîneur de PSG, Thomas Tuchel, est apparu lors d’une conférence de presse lors du match précédent contre Nantes, appartenant au 23e tour de Ligue1. L’entraîneur allemand a répondu à toutes les questions sur sa rencontre controversée avec Mbappé et sur la fête d’anniversaire de Neymar.

02/03/2020

Sur l’attaquant parisien, l’entraîneur allemand ne voulait pas se mouiller trop sur le sujet. “Je prends des décisions sportives. Je suis entraîneur, je ne fais pas de politique. Je suis sûr que les costumes comprennent. Le match était clos et il était temps de jouer avec Icardi et Cavani”, a déclaré Tuchel. En ce sens, il a également tenu à préciser qu’il n’avait aucun problème avec le bélier français. Je sais qu’il ne veut pas être remplacé, c’est normal, mais je veux aussi donner des minutes à ceux qui sont sur le banc. Je ne pense pas que samedi aidera Mbappé à quitter le club. Il est notre joueur et il a un contrat ”, a déclaré l’ancien ex-entraîneur de Dortmund.

Tuchel en conversation avec Mbappé | .

Conformément à cette réponse, Tuchel Il a de nouveau retiré le fer de l’affaire lorsqu’il a été interrogé à nouveau par la controverse qui s’est produite le jour dernier. “Nous sommes dans un moment extraordinaire, nous avons gagné 5-0 samedi et nous ne parlons pas du jeu. Au lieu de cela, je me retrouve à parler de Kylian et Ney. Le problème est qu’il y a des caméras qui enregistrent tout”, a déclaré l’entraîneur allemand.

Du parti de Neymar, Tuchel a expliqué son absence à la fête d’anniversaire de l’attaquant brésilien. “ C’était mon choix, en tant qu’entraîneur, de ne pas aller à la fête de Neymar. C’était le mieux qu’il pouvait faire. “Je protège toujours mes joueurs. Je ne peux pas commencer à penser au moment où les joueurs rentreront chez moi pour faire ma formation. Tout le monde doit faire un bon entraînement cet après-midi”, a conclu l’Allemand, qui a reconnu avoir rencontré Leonardo. et les joueurs après la rencontre avec Mbappé.