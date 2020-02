Tuchel sur le banc de l’accusé

L’entraîneur du PSG, Thomas Tuchel, est sorti nommé du match d’hier soir à Dortmund dans lequel l’équipe parisienne a chuté 2-1. Son approche conservatrice alignant trois centraux n’a pas suffi à arrêter un Haaland qui a signé un doublé de rêve pour continuer à allonger sa séquence.

19/02/2020

Kevin Blacksmith

L’entraîneur allemand a surpris dès le début avec un trois système central: Thiago Silva, Kimpembe et Marquinhos. Ainsi, le PSG a renoncé à son habituel 4-4-2 laissant sur le banc à deux de sa référence centrale avant; Mauro Icardi et Edinson Cavani. Les deux ont été laissés sans participer au match, Tuchel n’est même pas venu vers eux lorsque le Borussia a traversé Haaland jusqu’à deux fois Dans la seconde moitié. L’entraîneur de l’équipe parisienne, n’a déplacé qu’une puce dans tout le match, remplaçant Di Maria pour entrer dans Pablo Sarabia à la minute 77 avec le 1-1 dans l’électronique.

Ainsi, après la défaite, la critique de Tuchel a commencé à pleuvoir, ce qui Il a été sévèrement critiqué pour avoir renoncé à sa proposition offensive et a été dépassé par Lucien Favre au conseil d’administration, pariant sur un trident d’attaque formé par Thorgan Hazard, Sancho et l’avant-garde du football européen, Erling Haaland, ce qui ajoute 8 buts en 5 matchs avec le maillot ‘borusser’, et 10 buts en 7 matchs de champions cette saison.

Le 11 mars, le PSG Vous aurez l’occasion de vaincre un adversaire 2-1 contre vos fans si vous ne voulez plus échouer en Europe tombant pour la quatrième année consécutive en huitièmes de finale. L’équipe parisienne, avec Thomas Tuchel sur le banc, avait déjà été éliminée la saison dernière dans cette même manche, quand il avait été battu par surprise au Princes Park devant un Manchester United en proie à des pertes.