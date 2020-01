Tucu Pereyra: “Je veux rejouer à River”

Roberto “Tucu” Pereyra a prévenu qu’il souhaitait retourner au River, club dans lequel il avait fait ses débuts en 2008. Le volant est actuellement dans le Watford anglais bien qu’il ait annoncé qu’en juin il changera d’équipes.

“Il me reste trois ans sur mon contrat, mais en juin je voudrais changer l’air. C’est déjà dit, donc on verra ce qui se passera”, a expliqué le joueur de l’équipe nationale. De plus, il a souligné que “ce serait bien de retourner à River, j’y pense pour toujours mais je ne pense pas que ce soit le moment”.

Je veux rester quelques années de plus en Europe, puis rejouer à River.

Pereyra a été vendu dans l’Udinese en 2011, puis a rejoint la Juventus avant d’arriver au club de Premier League. Maintenant, à 29 ans, il a déclaré en dialogue avec FOX que “je veux rester quelques années de plus en Europe et ensuite rejouer à River”. Le millionnaire le cherchera-t-il?