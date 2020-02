Turin, à la recherche du double bombardier

Presque tous disponibles, pour un Turin avec un format différent. Moreno Longo inaugurera à San Paolo contre Napoli une voie différente d’un point de vue tactique, et ira à la recherche de la bonne alchimie pour pouvoir valoriser une paire offensive telle que celle composée par Gallo Belotti et Simone Zaza qui n’a jamais atteint le des pics de performance attendus à domicile dès le rachat de l’attaquant lucanien de Valence. Et puis l’espace à 3-5-2, avec l’expérience et l’artisanat de De Silvestri et Ansaldi sur les voies extérieures, prêts à déclencher le double attaquant. À la recherche d’objectifs et peut-être même de points manquants depuis trop longtemps.