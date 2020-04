Turin, Ansaldi: «Boca Juniors? Non, je veux le renouvellement “

Cristian Ansaldi et le désir de turin. Après trois ans passés dans la grenade, l’extérieur argentin n’a pas l’intention de s’envoler de l’Italie et de Turin, même si l’appel vient de la patrie, l’Argentine.

Tel est le message qui pourrait être résumé par sa réponse à une question sur son avenir, peut-être en Argentine et al Boca Juniors. Au cours d’un Instragram direct, l’outsider argentin a également révélé les antécédents d’une tâche qui lui a été confiée par Mazzarri, alors entraîneur de Turin, au cœur du match préliminaire de Ligue Europa contre Wolverhampton.

Envie de renouveler

«Je négocie

renouvellement avec le turin. Cela fait trois ans que

Je suis ici – continuer

la grenade extérieure –e

ma famille est également heureuse de la vie turinoise. Beaucoup me demandent de

aller jouer à Boca Juniors: mais je vise à étendre avec mon club,

si à l’avenir je devais retourner en Argentine, ce ne serait que pour Newell’s Old Boys (Société argentine de Rosario, ndlr) “. Le contrat d’Ansaldi expire en 2021, mais à partir de

ces mots, le désir, au moins personnel, est de continuer

longtemps.

Cette stupéfaction ressentie devant une flèche

Au cours de ce direct sur la chaîne argentine d’Instragram,

Generación Extrema Jóvenes, l’extérieur a révélé un arrière-plan lié à la ronde préliminaire que le

Turin a joué en août contre l’anglais de Wolverhampton et comment c’est

impressionné par la vitesse et la force d’Adama Traoré. “Ils étaient moi

jours avant le défi contre le Wolverhamptonmonsieur Mazzarri il m’a dit de faire

beaucoup d’attention Traoré – révèle l’extérieur de Turin – et je lui ai dit de se sentir à l’aise, je l’avais vu en action avec le

Manchester United. Ensuite, pour lui faire face dans le jeu, c’était complètement différent: il était

impressionnant, très rapide, dès qu’il a pris le ballon il m’a brûlé longuement “.