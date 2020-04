Turin choisit son Top 11 international | Serie A

Ainsi que de nombreuses autres sociétés, même turin a participé au challenge sur Instagram dans lequel il a choisi son top 11 composé de joueurs de toutes nationalités différentes.

Dans le 3-5-2 qui a été composé, l’objectif est l’anglais cerf, pour défendre les Polonais Glik, l’Argentine Burdisso et les Suisses Bollinger. Au milieu de terrain, le capitaine de Grande Torino, Valentino Mazzola (représentant de l’Italie), le Lion brésilien junior, le Belge Scifo, l’Espagnol Martin Vazquez et le Ghanéen Abedì Pelé. En attaque le couple composé de l’Ecossais loi et du français Combin.