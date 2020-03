Turin, Djidji sur Coronavirus: «Tous ensemble, nous gagnerons ce combat» | Serie A

Le défenseur de la turin, koffi Ji-ji, avec une publication publiée sur son profil Instagram, a parlé de l’alarme Coronavirus:

“Notre passion s’arrête! Mais nos vies sont encore plus importantes aujourd’hui! Nous écoutons les instructions, nous sommes tous unis et unis, nous soutenons nos médecins, infirmières, infirmières auxiliaires, pharmaciens, pompiers qui font un travail formidable! Faites comme moi! Comme nous tous, suivons le protocole! Tous ensemble unis plus que jamais nous gagnerons ce combat! Soyez positif! “.

