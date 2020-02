SONDAGE

Quel sera l’avenir de Leo Messi?

Envoi de la demande …

© photo par Daniele Mascolo / PhotoViews

Trente-neuf buts encaissés en vingt-deux jours. Telles sont les principales données à partir desquelles Moreno Longo doit commencer à prendre les rênes de la saison de Turin en main. Au-delà des attentes d’une équipe plus ludique et coquine que celle de Walter Mazzarri, la recherche de solidité sera le premier objectif majeur du nouveau parcours grenade. Pour l’atteindre, l’ancien technicien du printemps ne doit pas céder la place à une révolution d’un point de vue tactique: la ligne de recul devrait toujours être de trois avec la présence d’Izzo, Lyanco et Nkoulou, avec la variation substantielle qui pourrait plutôt concerner la attaque si Really Longo devait décider de s’appuyer sur Verdi et Berenguer en avant sur la même ligne que Belotti. À Lukic et Meitè, la tâche de parcourir des kilomètres au cœur de la médiane, tandis que sur les voies extérieures, le choix devrait revenir à De Silvestri et Ola Aina. Bref, un carré sensiblement tracé pour reprendre le destin de votre saison.

TUTTOmercatoWEB.com – le site du marché des transferts mis à jour 24h / 24

Autres actualités Serie A

07.02 07:15 – Turin, en quête de solidité

07.02 07:00 – Inter, trois cases à remplir pour Conte

07.02 06:50 – tmwradioRomairone: “Le prix de Kulusevski va encore augmenter”

07.02 06:45 – Juventus, Sarri défie un mauvais souvenir et vise une plus grande solidité défensive

07.02 06:30 – Ligue des Champions, calendrier et horaires des huitièmes de finale

07.02 06:25 – tmwradioDi Chiara: “Atalanta de Gasperini me rappelle Parme de Scala”

07.02 06:15 – sondage À quoi ressemblera l’avenir de Leo Messi?

07.02 06:05 – tmwradioLucchesi: “Romains et romanistes loin de Rome: pourquoi?”

07.02 03:30 – Sky ou DAZN? Le programme télévisé de Serie A du 23 au 30 jour

07.02 01:00 – Marché non stop – Rumeurs, négociations et historique du 6 février

07.02 00:50 – Gênes, Eriksson contre son passé: “Nous voulons gagner contre Cagliari”

07.02 00:45 – tmwParma, Gervinho vers la réintégration. Non à toutes les offres

07.02 00:30 – Pescara, pas seulement l’Inter sur Gabriele Zappa. Il y a aussi la Juventus

07.02 00:25 – Milan, Musacchio: “Nous avons de grands joueurs, ainsi que l’Inter”

07.02 00:15 – Inter, ag. Satriano: “L’Inter fait un bon pas. Le Premier ministre arrivera plus tard”

06.02 23:59 – Corvino: “Fiorentina? Vous arrivez à la fin du cycle sans le savoir”

06.02 23:45 – Naples, Demme: “Être ici est un rêve. San Paolo est spectaculaire”

06.02 23:30 – Naples, Insigne: “Nous sommes un peu comme la bête noire de Liverpool”

06.02 23:15 – Paloschi: “De la lutte pour sauver l’Europe, le même objectif: gagner”

06.02 23:10 – Naples, Politano: “Pronostics sur l’Inter Milan contre Gattuso. Gagner à San Siro”

06.02 23:00 – Sassuolo, en janvier offres de Rome et Atalanta pour Boga: le mur émilien

06.02 22:45 – Cagliari, Pellegrini: “Je ne pense pas à l’avenir. Je rêve de l’équipe nationale”

06.02 22:30 – DS Parma exclusif: “Gervinho? Un cas compliqué. J’espère qu’il sera résolu”

06.02 22:15 – Scudetto Challenge à Sanremo: CR7 donne un maillot de la Juventus à Amadeus

06.02 22:00 – Victoire contre l’Atletico, Bonucci: “J’ai dit à Dybala:” tirer aussi fort que possible “”

06.02 21:45 – Inter, Bastoni: “Je porte 95 pour une promesse faite à mon frère”

06.02 21:30 – Rome, Under comme Tottenham: les Spurs ne proposent qu’avec la Ligue des Champions

06.02 21:23 – Amadeus avec double maillot Inter-Juve. Lapo: “Normal Inter derrière”

06.02 21:15 – Parme et Gênes en pole sur Gravillon. La centrale d’Ascoli prête pour l’A

06.02 21:10 – Hellas Verona officiel, Traorè vendu aux Emirats

1er étage

Trente-neuf buts encaissés en vingt-deux jours. Telles sont les principales données à partir desquelles Moreno Longo doit commencer à prendre les rênes de la saison de Turin en main. Au-delà des attentes d’une équipe plus ludique et coquine que celle de Walter Mazzarri, ce sera la …