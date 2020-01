Turin, Iago Falque de retour à Gênes: les examens médicaux aujourd’hui

SONDAGE

Politano vers Napoli, est-ce le bon achat?

Envoi de la demande …

© photo par Daniele Buffa / Image Sport

Iago Falque a choisi: il retournera à Gênes. Selon les informations de Sky Sport, le joueur quittera Turin et se rendra bientôt disponible pour Davide Nicola, avec les visites médicales déjà programmées pour aujourd’hui. Par la suite, le joueur signera son contrat avec le Griffin, revenant porter le maillot rouge et bleu comme cela avait déjà été fait lors de la saison 2014/15.

TUTTOmercatoWEB.com – le site du marché des transferts mis à jour 24h / 24

Autres actualités Serie A

28.01 13:15 – Turin, Iago Falque sera de retour à Gênes: les examens médicaux aujourd’hui

28.01 13:06 – Naples, Petagna se rapproche de plus en plus de SPAL jusqu’en juin

28.01 13:05 – tmwInter, Eriksen quitte également le bureau. Bientôt les Danois à Appiano

28.01 13:05 – liveInter-Eriksen: c’est le jour de l’annonce. Le Danois va à Appiano

28.01 13:00 – Naples, Giuntoli a demandé Vlahovic à la Fiorentina. Mur d’alto

28.01 12:57 – tmwInter, Marotta vers Appiano: direction complète pour Eriksen

28.01 12:53 – tmwNaples, relance pour Rodriguez. Ok Milan au prêt avec le droit

28.01 12:45 – Inter, Conte ne parle pas à la veille de la Fiorentina. Rendez-vous samedi

28.01 12:43 – tmwInter, Eriksen a signé: la première session de formation dans l’après-midi

28.01 12:33 – Milan, ralentissement du transfert de Rodriguez? L’offre de Fener est manquante

28.01 12:32 – Florenzi à Valence, noeud de formule avec la Roma. Les mises à jour

28.01 12:30 – Turin, l’hypothèse d’un retour en Sampdoria se pose pour Zaza

28.01 12:27 – Juve, Pjanic ne risque qu’avec la Fiorentina. Chiellini revient fin février

28.01 12:24 – Milan-Turin, Pioli appelé: Paquetà est de retour, hors Musacchio

28.01 12:18 – tmwParma, enquête Cagliari pour Gagliolo: il y a aussi Bologne

28.01 12:15 – focusQatar 2022, quel héritage? Progrès pour les droits des travailleurs

28.01 12:12 – tmw Sassuolo et Turin ciblent Emre Mor del Celta

28.01 12:08 – Parme officiel, Bruno Alves renouvelle jusqu’en juin 2021

28.01 12:07 – tmwRoma, aujourd’hui une rencontre décisive pour Rafael de Cagliari

28.01 12:03 – Hellas Verona officiel, Crescenzi prêté au Cremonese

28.01 12:00 – Samp, d’Angleterre: l’offre de West Ham pour Vieira arrive

28.01 11:54 – Milan, pour Piatek Tottenham propose un homologue technique

28.01 11:48 – tmwInter, Eriksen sur place: l’annonce officielle approche

28.01 11:47 – Fiorentina, Iachini: “Une grande confiance dans le marché. Vazquez? Ça ne viendra pas”

28.01 11:46 – tmwJuventus, pour les adieux d’Emre Can I rock engagement. BVB au travail

28.01 11:45 – Cutrone: “Passe décisive de Suso et but qui élimine l’Inter. Mon meilleur souvenir”

28.01 11:37 – tmwJuve, le passage à -3 du gong: décision d’aujourd’hui sur De Sciglio-Kurzawa

28.01 11:36 – Inter, Lautaro-Sanchez pour la Fiorentina. Milieu requis

28.01 11:30 – Juventus, estomac plein? Sarri s’adressera à l’équipe aujourd’hui

28.01 11:28 – tmwFIGC, Gravina: “Aucune minute de silence pour Bryant”

1er étage

Voilà, l’Inter n’a jamais été aussi proche de Christian Eriksen: le Danois de Tottenham pourrait être le troisième renfort hivernal d’une Inter absolument déchaînée. Après Moïse et Young, les dirigeants Nerazzurri, Ausilio en tête, tentent de fermer ce qui serait …