Turin-Inter: les négociations pour Izzo peuvent commencer | marché

Plus les jours passent, plus les chances augmentent qu’Armando Izzo quitter le turin en fin de saison. Le championnat en deçà des attentes de l’équipe de granata mènera à une révolution dans l’équipe: beaucoup partiront, y compris le défenseur, considérant qu’il fait partie des joueurs qui ont le plus de marché.

Dans les prochaines semaines, la négociation entre Turin etInter car Izzo peut réellement partir: Antonio compter estime fortement le défenseur, qui a toujours donné le meilleur de lui-même en jouant avec la défense à trois.