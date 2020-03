Turin, Izzo et N’Koulou vers les adieux: 3 gros sur eux

Ce sera la révolution la saison prochaine à turin. A comprendre certainement si avec

Longo non, mais le millésime décevant semble induire le président Urbano Caire faire un vrai

renouvellement de l’effectif.

Personne, ou peut-être juste le coq Belotti, c’est essentiel: apparemment même pas Armando Izzo et Nicolas N’Koulou, pièces fondamentales pour la défense contre les grenades.

Les offres pour les deux ne manquent certainement pas, d’autant plus que

notre championnat: ce pourrait être l’été d’adieu et un été sensationnel

révolution.

Défense, grandes manoeuvres

C’était Tuttosport un

larguer une bombe d’un éventuel adieu des deux défenseurs: pour Izzo en pole il y a

l ‘Inter par Antonio Conte,

également intéressé par la grenade pour son aptitude à jouer pratiquement à partir de

toujours avec la défense à 3.

Comme toujours, le nom du Camerounais, sur lequel, il y a longtemps, le Naples et qu’il pourrait reprendre ses fonctions en cas de vente de Koulibaly. Pour N’Koulou, gardez un œil sur Rome cependant, qui devra probablement aussi combler le vide laissé par le départ de Smalling, dont le rachat semble de plus en plus compliqué.

Ce pourrait être un été de grandes manœuvres dans le département

défensif, avec Torino qui pourrait viser à remplacer Davide Biraschi, sur la force de Gênes et viser

fort sur le jeune défenseur brésilien Lyanco.