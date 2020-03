Turin, le tandem Zaza-Belotti ne fonctionne pas: Longo continue avec le trident

Mazzarri l’avait déjà essayé, mais les résultats n’étaient pas satisfaisants. Maintenant, même Longo s’est rendu compte que l’expérience de double attaquant ne fonctionnait pas. Zaza et Belotti n’ont plus joué ensemble depuis la première minute depuis le 30 octobre dernier: ce jour-là, il a terminé 4-0 à l’Olimpico de Rome contre la Lazio. Samedi, ils ont été répétés à San Paolo, quatre mois plus tard, et les résultats étaient presque identiques. Bien sûr, leur utilisation n’a pas eu lieu dans deux courses particulièrement simples pour Toro, mais le technicien de la grenade semble avoir suffisamment d’idées claires pour l’avenir.

“Alors ils ne servent pas” – Le malentendu tactique est là, il est clair, à tel point qu’à Naples les grenades n’ont en effet jamais tiré au but sauf avec la tête gagnante d’Edera en finale. C’est quelque chose qui se répète quelle que soit la forme, même à Milan contre les Rossoneri et à domicile contre Samp les grenades n’ont jamais été vraiment dangereuses: Longo cherche le remède pour le taureau, le bon, cependant, ne semble pas être représenté par le double centre avant. “Si nous voulons jouer avec les deux attaquants, nous devrons faire des choses différentes, surtout lorsque nous sommes en phase défensive”, a expliqué l’entraîneur après la défaite de San Paolo. Longo, en tout cas, préfère garder une fissure ouverte: “Je ne peux pas dire qu’ils ont bien fait, mais je ne veux même pas donner un rejet définitif”, a-t-il encore ajouté sur le tandem Zaza-Belotti. Pour l’instant donc, nous nous dirigeons vers l’archivage de l’expérience: même à Philadelphie, en ces jours d’entrainement et de matchs d’entraînement, l’ancienne Valence est alignée dans une formation et le Coq dans l’autre. Parce que Longo, en fait, croit toujours en 3-4-3.

À côté du trident – Les répétitions au siège se poursuivent, entre portes ouvertes et fermées et l’attente de savoir exactement le jour et l’adversaire pour le retour sur le terrain dans la course officielle. Et vous allez dans la direction du trident, avec les “gobelins” en train de patiner pour trouver de l’espace derrière Belotti. Qui est meilleur et qui est dans une nette ascension est Edera, protagoniste à Naples et à l’entraînement: objectif à San Paolo, brillance et concentration à Fila, peuvent vraiment être la surprise de la deuxième partie de saison. Verdi, quant à lui, est en légère baisse, exclu des propriétaires en Campanie et qui doit maintenant reprendre sa place. Berenguer reste un farceur à aligner entre le milieu de terrain et l’attaque, Millico le possible outsider: Longo ne manque certainement pas de solutions pour l’attaque. Mais ce sera pour un trident, plus pour un tandem, car l’expérience Zaza-Belotti a échoué.