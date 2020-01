Turin: les fans protestent contre Mazzarri et le Caire explose VIDEO | Serie A

Urban Cairo et Walter Mazzarri à l’intérieur du stade avec des visages sombres, les fans furieux et déçus, sortent pour contester. Déjà à 5-0, la courbe de Marathon avait commencé à se vider, les ultras retiraient leurs bannières et attendaient le coup de sifflet final devant l’Olimpico Grande Torino. Crier toute sa colère même après la fin de la course.

LITIGES PROLONGÉS – Ce que pensent les fans de grenade de Mazzarri et du Caire depuis longtemps: le différend avec le technicien et le président dure depuis des semaines, des mois. Ce soir également, avant que le jeu ne prenne le virage qui a ensuite pris, des deux courbes, le Marathon et le Printemps, des chœurs d’invitation au patron pour vendre l’entreprise ont été levés et le coach a été invité à lever les talons . En début d’après-midi, une bannière éloquente avait également été placée aux portes de Philadelphie: “Mazzarri s’en va».

MAZZARRI IN BILICO – Après le 7-0 de cette soirée (pire défaite à domicile de l’histoire de Turin), il est presque impossible de réparer la déchirure entre les supporters et l’entraîneur. C’est aussi pourquoi pour Le Caire ce sont des minutes de grande réflexion: le président devra décider s’il faut confirmer l’entraîneur, malgré la colère des gens de granates, ou s’il doit opter pour une exemption à la place. Le principal candidat au remplacement éventuel du technicien toscan est Moreno Longo, mais Davide fait également partie des entraîneurs libres Ballardini garder un œil sur. Jusqu’à présent, Le Caire a toujours confirmé sa confiance en Mazzarri, même dans les précédents moments difficiles de la saison. On ne dit pas que maintenant il fait de même.