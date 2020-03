Turin, Longo: «Déçu et en colère, nous recherchons maintenant des points de salut. Équipe en difficulté mentale, aux deux extrémités … ‘| Serie A

Le technicien de Turin Moreno Longo commenté à Dazn la défaite à Napoli: “Nous essayons de comprendre pourquoi nous nous trompons tellement sur le plan technique après avoir récupéré le ballon, vous ne pouvez pas toujours rendre le ballon à Napoli après l’avoir récupéré. C’est un aspect sur lequel nous devons travailler , mettant plus de courage et de personnalité dans les jeux. Nous sommes déçus et en colère. Une victoire contre Samp nous aurait permis de renverser immédiatement la tendance négative, mais dès le lendemain j’ai été immédiatement clair avec les joueurs: il faut penser à toujours aller sur le terrain pour essayer gagner des points pour nous sauver, car nous sommes maintenant cinq points. Deux points et départements trop éloignés? L’idée n’était pas d’avoir un décolleté si large entre le milieu de terrain et l’attaque, nous voulions rester bas pour éviter de laisser un dribble si accentué par Napoli Nous avons réalisé que nous ne pouvons pas avoir deux joueurs au-delà de la ligne de balle. Je ne bouge personne mais certainement si nous devons travailler avec les deux attaquants, je dois J’adore le faire différemment. L’aspect mental d’une grande difficulté est très clair, nous avons très bien abordé le jeu, puis le but 1-0 nous a renvoyés. Lorsque nous jouons avec un esprit plus libre, nous nous exprimons mieux, nous devons comprendre comment le faire même dans des situations difficiles, sans avoir peur, sinon il est impossible de re-proposer n’importe quel type de situation “.