Salvatore Sirigu et Andrea Belotti: ce sont les deux joueurs dont Moreno Longo aimerait recommencer la saison prochaine. Le gardien de but et l’avant-centre sont deux des joueurs les plus demandés de l’équipe turin mais leur départ en été n’est pas acquis d’avance.

En effet, le président d’Urbano Cairo va tenter de faire plaisir à son coach et convaincre Sirigu et Belotti de rester, lui offrant peut-être le renouvellement du contrat.