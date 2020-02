Turin, Longo: “Je dois raviver le cœur et l’estomac de l’équipe”

Il s’est présenté aujourd’hui à la conférence de presse Moreno Longo, nouvel entraîneur de Turin appelé par le président Urbano Caire pour remplacer Walter Mazzarri. Entre autres choses, l’entraîneur a également évoqué l’environnement et les perspectives de la saison: “C’est une base de fans que je connais bien, je sais combien cela peut apporter. J’espère que mon arrivée sera une raison de recréer une atmosphère positive. Je suis conscient que c’est à nous de les traîner et de nourrir l’enthousiasme de performances à la hauteur. Même le fan de ces quatre mois devra nous secouer pour nous aider et essayer de renverser une saison qui peut encore donner beaucoup. “

Comment avez-vous vu l’équipe lors des derniers matchs?

“Il y a eu de lourdes défaites pour une équipe avec ces qualités: les matchs peuvent être perdus, il y a des épisodes qui les conditionnent, mais les réactions ont échoué. Je devrai être bon pour raviver mon cœur et mon estomac pour que certaines choses ne se produisent plus” .

Qu’a-t-elle dit aux fans qui lui ont dit de ne pas accepter le Bull?

“Je n’ai répondu à personne parce que tout était trop rapide, je n’ai pas eu le temps. Notre travail est fait de grandes responsabilités, chaque situation est dangereuse. Voir ce qui est arrivé à Giampaolo et Di Francesco, je vois des jeunes faire des exploits: non il y a un risque plus qu’un autre. Ici, il y a un peu plus d’attente, mais la taille du carré augmente les attentes. Je sais très bien ce que je dois faire et quels sont les risques. Je suis conscient et je ferai face à tout avec courage ” .

