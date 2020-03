Turin, Longo: “Nous avons trop de pression. Avec Udinese, Parme et Cagliari des courses décisives”

Aux micros de Radio Rai 1, l’entraîneur de Turin Moreno Longo a commenté la défaite subie à Naples: “Nous avons mal travaillé au niveau technique, nous avons perdu beaucoup de balles et cela signifiait que Napoli n’a pas relâché la pression et en fait leur deuxième but est né comme ça. C’est notre regret, nous voulions faire un jeu différent et au cours des 10 dernières minutes, alors que nous n’avions rien à perdre, nous avons commencé à jouer et à marquer également, ce qui montre que nous avons trop de pression psychologique. Je dois le faire. Nous sommes conscients des prochaines courses que nous affronterons avec Udinese, Parma et Cagliari: ce sera une semaine spéciale, où nous jouerons beaucoup et nous serons prêts à travailler pour cela “.