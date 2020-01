Turin, Mazzarri: “Baselli convoqué, c’est une reprise très importante”

SONDAGE

Eriksen est-il le joueur qui a besoin de l’Inter pour se battre pour le Scudetto?

Envoi de la demande …

© photo par Antonello Sammarco / Image Sport

Le technicien de Turin a pris la parole lors d’une conférence de presse Walter Mazzarri il a fait le point sur la situation des blessés: “Nous avons récupéré Baselli et Iago, alors que malheureusement je n’ai pas récupéré Zaza et il s’est différencié. Ansaldi poursuit le travail personnalisé, les Parisiens devraient revenir, Bonifazi a souffert d’un syndrome grippal et est rentré chez lui. Baselli il a été appelé, mais il vient de rentrer: je l’ai vu calme dans les contrastes, il va falloir évaluer ses minutes. Après Sassuolo nous aurons Atalanta et la coupe d’Italie, nous aurons besoin de tout le monde. C’est une reprise très importante “.

Aina et Meité approchent-elles de la meilleure forme?

“Ils ont des hauts et des bas, mais à Rome, les deux ont bien fait. Ils doivent améliorer la continuité de la performance et de la concentration. Ils sont fiables et enrôlables pour Reggio Emilia. Ils ont fait encore quelques erreurs, mais nous devons les laisser calmes: s’ils se trompent, c’est aussi parce que peut-être ressentent-ils un peu plus de pression. Ils doivent avoir un caractère plus fort. “

José Mourinho a annoncé que Christian Eriksen serait régulièrement sur le terrain demain contre Watford, malgré le possible transfert du Danois à l’Inter. Sur l’avenir du joueur, il a déclaré: “Vous devez demander à l’agent et à l’Inter pourquoi ils en savent plus que moi. S’ils le sont …