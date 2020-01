Turin, Mazzarri: «L’arbitre a fait beaucoup d’erreurs, sensationnel l’échec d’expulser Rebic» | Serie A

C’est un Walter Mazzarri furieux pour l’arbitrage, ce qui en fin de match commente la défaite de son turin contre le Milan: «Ce n’était pas facile après les trois jours passés à battre pour trouver la bonne concentration et la bonne détermination. Après les 5 premières minutes de peur, il a pris la tête à juste titre. Pour moi, c’était à gagner. Aujourd’hui, l’arbitre a fait beaucoup de mal. C’était sensationnel. L’expulsion ratée de Rebic est sensationnelle. Nous étions sur le terrain pendant 90 minutes et avoir une supériorité numérique nous aurait aidés. Nous aurions certainement passé le cap. “

À propos du Caire: «Le président du Caire? J’ai dit au revoir oui, je l’ai vu, nous nous sommes croisés. J’analyse maintenant l’équipe qui aurait mérité de gagner s’il n’y avait pas eu les dix dernières minutes. L’habitude a arrêté le jeu dans notre attaque et a redémarré. Aujourd’hui, la performance leur a surtout fait du tort. ”

Sur le marché: «Marché? J’ai tellement de pensées maintenant. Nous sommes en situation d’urgence sur tous les départements mais le marché n’y est pour rien. Jusqu’à il y a quelques jours, nous avions trop de joueurs dans l’équipe. Maintenant, nous avons trop de disqualifiés et de blessés. C’est difficile. “

Mazzarri, lors de la conférence de presse, est ensuite revenu dans la ligne droite 7-0 contre Atalanta: “Nous savons ce qui s’est passé. Ça brûle beaucoup, ce sont aussi des spots pour ma carrière et pour tout le monde. Perdre avec Atalanta, comme nous étions, était là. Au final ce sont trois points perdus. Même aujourd’hui, nous avons pris le coup de poing et n’avons pas dérapé: ce n’était pas facile. Nous aurions mérité ce changement dans les quatre-vingt-dix minutes. La réponse était là. Maintenant, il est important de récupérer de l’énergie et d’aller à Lecce, où il sera difficile d’aller pour une performance comme aujourd’hui et l’Inter là-bas. Le retrait? C’était agréable de s’entraîner tous ensemble, sans bruit. Il continuera à Lecce “.