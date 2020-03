Turin: Milinkovic-Savic peut devenir une ressource | marché

Vanja Milinkovic-Savic est toujours un joueur appartenant à la turin, même s’il est actuellement prêté à Liège Standard. Pas même loin de l’Italie, cependant, le haut défenseur a réussi à s’imposer, à tel point qu’il a glissé de plus en plus loin dans les hiérarchies pour devenir le troisième gardien de but de l’équipe belge.

L’été prochain, le directeur sportif Massimo grenade Bava tentera de le vendre purement et simplement, même pour Milinkovic-Savic, cela peut devenir une véritable ressource: étant de nationalité serbe, sa vente pure et simple pourrait libérer la fente pour l’achat d’un autre footballeur non-UE d’une équipe étrangère.