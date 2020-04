Turin, offre pour Bonaventura: la situation

Les rues du Milan et Giacomo Bonaventure ils sont définitivement sur le point de se séparer. Ensemble depuis 2014, il y a eu 143 apparitions sous le maillot rouge et noir de “Jack of hearts”, avec 29 buts et quelques blessures de trop. Maintenant, avec l’expiration du contrat en juillet, plusieurs offres arrivent chez le diable, parmi lesquelles beaucoup celle du turin.

l’offre

Selon ce que rapporte Calciomercato.com, le club de grenade présenté sur la table de Mino Raiola, agent du joueur, une offre alléchante. Ce serait 3 ans du contrat a 1,5 million euros plus les primes à augmenter.

A l’horizon, cependant, les autres prétendants restent en vie, c’est-à-dire Rome, Lazio et Fiorentina.