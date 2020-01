Turin, paix avec les fans éloignés: Sirigu n’est pas là et élève la voix

SONDAGE

Que devrait faire Milan avec Piatek?

Envoi de la demande …

© photo par Daniele Buffa / Image Sport

Le Bull ne peut pas faire la paix avec ses fans. Le match à l’extérieur 0-2 contre la Roma n’a pas suffi, il n’a pas convaincu le passage du tour en coupe après les tirs au but: c’est vrai, jeudi soir la Grande Torino était remplie par moins de quatre mille spectateurs, mais les quelques présents sont plus de grognements que d’applaudissements. D’un autre côté, Belotti et ses compagnons ont mis le leur, car les progrès constatés lors des débuts de la nouvelle année n’ont pas été répétés. Cependant, l’atmosphère créée autour de l’équipe ne descend pas jusqu’à Salvatore Sirigu: “Jouer ici devient de plus en plus difficile, après seulement dix minutes il y avait déjà du mécontentement – la fente du gardien de but – et nous l’avertissons: avoir un environnement uni a toujours été notre force, mais maintenant c’est de plus en plus difficile et les adversaires en profitent. Nous essayons par tous les moyens de regagner la confiance, nous ne voulons pas être choyés mais ni critiqués de manière prévenue. C’est trop facile exulter à la fin. ” Et puis il y a un terrain de jeu qui n’aide pas, au contraire: “Il est dans ces conditions depuis longtemps, il est lourd et on risque souvent de glisser – ajoute Sirigu – même mentalement on souffre: le sol est inégal, le ballon est livré avec un étrange rebond et nous nous inquiétons plus de l’arrêt que du jeu. Toute cette situation nous rend précaires, nous espérons résoudre ce problème car il y a aussi de la sérénité entre les composants pour faire des résultats. ”

Esprit Taureau – Ensuite, il y a les choses positives, comme avoir fait un groupe et avoir atteint la cible malgré les absences: six blessés plus trois blessés, la couverture était très courte. “Nous avons vu l’esprit Toro – a déclaré fièrement le gardien de but, qui a atteint 101 apparitions avec le maillot de grenade – et nous avons fait mieux que l’année dernière, lorsque nous étions en huitièmes de finale contre la Fiorentina: il est bon de le répéter, aussi de nous donner encore plus” estime “. Et puis l’excitation des tirs au but, avec Sirigu qui dévoile ses secrets quand il se retrouve face à face avec un adversaire à seulement 11 mètres: “J’étudie le plus possible, mais parfois je m’installe instinctivement: et croyez-moi, au fil des années j’ai compris que profiter des sensations du moment où vous frappez souvent et soyez récompensé> “Maintenant, direction Bologne, et une course en Europe au cours de laquelle le Taureau veut toujours avoir son mot à dire:” Il faut oublier Rome et la coupe, il ne faut penser qu’à Bologne et nous savons que ce ne sera pas facile – parole des gardiens de but – mais nous devons tout donner sur chaque ballon: c’est le seul moyen de sortir d’un moment difficile “.

TUTTOmercatoWEB.com – le site du marché des transferts mis à jour 24h / 24

Autres actualités Serie A

11.01 09:15 – Turin, paix avec les fans éloignés: Sirigu n’est pas là et élève la voix

11.01 09:00 – Cagliari, a battu le Milan d’Ibra pour revenir en force

11.01 08:30 – Scénographie, nouveau maillot et remise des prix: Lazio-Napoli, une course spéciale

11.01 08:21 – Claudio Nassi: Tabarez et la contre-attaque

11.01 08:15 – TMW RADIO Sorrentino: “En B seulement Chievo. Je ne veux pas être un bouche-trou”

11.01 08:15 – Dzeko, de zéro à cent avec la Juventus en vue

11.01 08:10 – Printemps 1, la Déesse étend Gênes. Dimanche Inter-Empoli

11.01 08:00 – Mieux Kulusevski ou Eriksen?

11.01 07:45 – Naples, Gattuso sans une demi-équipe cherche des signes positifs à Rome

11.01 07:30 – Inter, désormais des tables de marché plus prestigieuses: Young et Giroud arrivent

11.01 07:15 – Milan, Pioli change d’attitude et lance Ibra depuis le début

11.01 07:00 – Roma-Juve -1, Dzeko et Dybala se souviennent de leur premier but en Serie A

11.01 06:45 – Ciel ou DAZN? Le programme télévisé de Serie A du 19 au 22ème jour

11.01 01:00 – Marché non stop – Rumeurs, négociations et historique du 10 janvier

11.01 00:55 – Inter, Vecino et Gagliardini les aiment dans le Premier mais veulent rester

11.01 00:50 – Milan, Kessie vers la permanence. Objectif Politano indépendamment

11.01 00:45 – Rrahmani à Napoli? Manager de l’équipe du Kosovo: “Il bougera cet été”

11.01 00:40 – Lecce, la piste Saponara devient plus compliquée. Les contacts ont commencé avec El Kaddouri

11.01 00:30 – Cagliari, Simeone: “Confronter Ibrahimovic est un défi pour tout le monde”

11.01 00:15 – Ag. Tsimikas: “Il y a de l’intérêt de Naples, mais ce ne sera pas facile en janvier”

11.01 00:12 – Milan, à la recherche du remplaçant de Reina: Joe Hart proposé pour six mois

11.01 00:07 – Ashley Young est prête pour l’Inter: le camp n’est pas rappelé par United

10.01 23:59 – Parme, Kurtic est accusé: “Heureux d’avoir rejoint un si grand club”

10.01 23:45 – Milan, examens médicaux pour Kjaer demain. Plus aucun défenseur n’arrivera

10.01 23:30 – Bologne, Skov Olsen: “Je me trouve magnifiquement. Point pour marquer 5 buts”

10.01 23:20 – Inter, Giroud se rapproche: Chelsea à seulement un million

10.01 23:15 – Marotta: “Vidal? Nous le cherchons, tout dépendra de l’avenir de Valverde”

10.01 23:00 – Cagliari, Maran à l’examen Ibra: “Il est bon pour la Serie A”

10.01 22:53 – Lobotka-Napoli, l’entraîneur du Celta: “Je ne veux que ceux qui donnent à 100% pour nous”

10.01 22:49 – Cagliari, Maran: “Nandez en nette reprise. Smart Joao Pedro”

1er étage

Afin d’avoir son mot à dire sur les questions du jour, l’agent et ancien footballeur Massimo Brambati s’est entretenu avec TMW Radio pendant Maracana.

Sur Dzeko et Higuain

“Dzeko est plus important, mais dans n’importe quelle équipe, pas seulement à Rome. Il a trouvé une maturité en tant que joueur, il parvient à être incisif …