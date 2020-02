Turin, Segre: “Longo m’a toujours suivi, j’espère qu’il reste”. Et sur l’avenir … | Serie A

Dans une interview avec Toronews, Jacopo Segre a parlé de sa relation avec le technicien de turin Moreno Longo, avec qui il a travaillé dans la grenade de printemps et qui pourrait retrouver l’an prochain au Taurus.

“Il m’a toujours suivi, me félicitant après de bons matchs. Nous avons toujours été en contact. Je sais que la situation que connaît Turin n’est malheureusement pas facile mais il a les compétences et les moyens de faire revivre l’équipe, qui reste un groupe de qualité. Je lui souhaite le meilleur et j’espère qu’il convaincra l’entreprise de se concentrer sur lui aussi pour l’avenir “.

Puis sur son avenir: “Pour l’année prochaine, mon objectif est de jouer en Serie A. En attendant, je veux y arriver avec Chievo, alors je sais que ma carte est entre les mains d’un club très important comme Torino, pour lequel je suis reconnaissant. pour la grande confiance qui m’a été accordée avec le renouvellement du contrat l’été dernier. Pour l’instant je pense à travailler avec M. Marcolini et à m’améliorer: le travail sur soi aboutira à de très bons résultats. Pour le reste, dans quelques mois il sera mon agent Pagliari, avec Chievo et Torino, pour réfléchir à la solution idéale pour moi “.