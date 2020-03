Turin: six défaites consécutives en championnat, c’était déjà arrivé une fois | Serie A

Sassuolo, Atalanta, Lecce, Sampdoria, Milan et maintenant Naples: sont les six adversaires qui, au cours des six derniers matchs consécutifs, ont battu le turin. Un fil de résultats aussi négatifs pour l’équipe de granata s’était déjà produit une fois, lors de la saison 2006/2007, la première en Serie A de l’ère du Caire.

Après ces six défaites, l’entraîneur Alberto Zaccheroni a été exonéré, maintenant le changement sur le banc a déjà été au milieu de cette série avec l’alternance entre Walter Mazzarri et Moreno Longo.