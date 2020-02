Turin, triptyque du feu. Et le classement commence à trembler

La période est la plus compliquée, en revanche, quatre défaites consécutives (cinq avec la coupe d’Italie) et plus d’un mois sans bouger le classement se font sentir, et il n’y a même pas de calendrier pour aider. Parce qu’à partir de maintenant, dans cette deuxième partie de février, Belotti et ses coéquipiers affronteront des équipes dans des moments brillants ou lors du dernier appel pour se remettre sur la bonne voie pour leurs objectifs saisonniers respectifs. Milan, Parme, Naples: voici le menu de Moreno Longo, qui vient de souffler 44 bougies vendredi. Un triptyque de feu, mais son Taureau a besoin de points pour sortir de la crise et éviter de plus gros ennuis au classement, avec la zone rouge de relégation à seulement cinq longueurs. Il partira de San Siro, où Walter Mazzarri a récupéré son avant-dernier banc de grenade et son équipe a offert l’une des performances les plus brillantes de l’année: jusqu’au filet de Chalanoglu en récupération, en effet, le Taureau était en demi-finale contre la Juventus et surtout il avait semblé être une équipe brillante à tous points de vue. Milan est l’une des dernières chances de tenter l’assaut de la Ligue des champions, mais les retours subis dans le derby et par les bianconeri ont peut-être sapé les certitudes que Zlatan Ibrahimovic avait ramenées. Puis, dimanche prochain, Parme se présentera à Grande Torino: c’est parmi les surprises du championnat, en pleine lutte pour une place en Europe, mais Longo veut ramener l’Olimpico à être un fort pour ses garçons. Enfin, le dernier jour de février, le voyage le plus ambigu: celui de Naples, qui devrait être prohibitif sur le papier, mais le récent succès de Lecce à San Paolo confirme que la formation de Gattuso est loin d’être imbattable. Milan, Parme, Naples: l’avenir du Taureau passe aussi par le triptyque du feu.

Derrière ils courent – Entre 15 heures et 18 heures hier après-midi, le quota de salut a augmenté de façon spectaculaire. Victoire de Lecce sur Spal, mais surtout le sensationnel 0-3 de Gênes sur le terrain de Bologne: deux résultats qui, désormais, intéressent la grenade, même si les ambitions du début d’année sont bien différentes. Derrière ils courent, il n’y a pas grand-chose à ajouter, avec les Salentins au troisième succès consécutif et les Rossoblù qui n’ont pas perdu en cinq matchs. Et aujourd’hui, il y en a tous les autres, menaçant là sur un Taureau en difficulté évidente. Il visait l’Europe, se retrouvant à seulement cinq points derrière B.