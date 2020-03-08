Turquie, cravate Sivasspor et Galatasaray. Istanbul Basaksehir, plus leader

TURQUIE SUPERLIG, 25ème JOUR
Vendredi 06.03.2020
18h00 BESIKTAS-ANKARAGÜCÜ 2-1
Samedi 07.03.2020
12:00 YENI MALATYASPOR-KONYASPOR 1-1
15:00 GAZIANTEP-TRABZONSPOR 1-1
15:00 GÖZTEPE-ISTANBUL BASAKSEHIR 0-3
18:00 FENERBAHÇE-DENIZLISPOR 2-2
Dimanche 08.03.2020
11:30 KASIMPASA-KAYSERISPOR 5-1
14:00 RIZESPOR-ALANYASPOR 1-1
17h00 SIVASSPOR-GALATASARAY 2-2
Lundi 09.03.2020
18:00 GENÇLERBIRLIGI-ANTALYASPOR
TURQUIE SUPERLIG, REPORTÉ LE 19ème JOUR
YENI MALATYASPOR-TRABZONSPOR
TURQUIE SUPERLIG, RETARDÉ LE 21ème JOUR
GÖZTEPE-RIZESPOR
CLASSIFICATION:
ISTANBUL BASAKSEHIR 52
TRABZONSPOR 49
GALATASARAY 49
SIVASSPOR 49
BESIKTAS 43
FENERBAHÇE 40
ALANYASPOR 40
GÖZTEPE 34
GAZIANTEP 32
DENIZLISPOR 28
GENÇLERBIRLIGI 27
ANTALYASPOR 26
YENI MALATYASPOR 25
RIZESPOR 25
KASIMPASA 23
KONYASPOR 23
ANKARAGÜCÜ 20
KAYSERISPOR 19