Turquie, le championnat ne s’arrête pas et Obi Mikel résilie le contrat avec Trabzonspor: l’affaire

Avec l’urgence coronavirus monter en flèche, le football partout Europe il s’est arrêté. la Turquiecependant, il a décidé de sous-estimer totalement cette situation laisser jouer leurs championnats. Le cas qui a provoqué le plus de sensation est, sans aucun doute, le résiliation contractuelle du footballeur John Obi Mikel avec le Trabzonspor. Un choix très acceptable et responsable, vu la nature critique du moment. L’ancien nigérian Chelsea, il y a quelques jours, faisait pression pour une suspension du championnat de Turquie face à l’urgence sanitaire du coronavirus. Cependant, en raison de l’indisponibilité du gouvernement et de la Fédération turque de football pour tout arrêter, la classe ’87 a décidé de protéger sa santé en mettant fin prématurément à son contrat avec l’équipe de Trebizond. La société bleu-bordeaux elle-même a fait l’annonce par le biais d’un communiqué de presse publié sur son site Internet.

Le communiqué de presse

“Le lien entre notre entreprise et Obi Mikel, commencé le 30 juin 2019 et valable jusqu’au 31 mai 2021, est terminé”. Les parties ont opté pour la résolution consensuelle, explique la déclaration, et “le joueur a renoncé à toutes ses réclamations à partir de maintenant”.