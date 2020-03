Turris et le rugissement de Liguori, Longo: “Goosebumps”. Rassurez ensuite les fans: “Tout ira bien”

Dans un moment résolument délicat pour l’Italie, en raison de laÉpidémie de Covid-19 ce qui force des millions de citoyens en quarantaine Turris reste proche de ses fans se souvenant des meilleurs moments vécus cette année par la formation coachée par M. Franco Fabiano.

LE MESSAGE DE L’ENTREPRISE

Le classique hantait dimanche.

Nous l’avons tous pensé.

Turris joue bien, en première mi-temps ne matérialise pas les différentes actions de but et la loi classique du football se matérialise en début de seconde mi-temps. Les invités ont pris les devants sur le premier terrain en direction de la porte de corail.

Personne ne veut se rendre à la défaite. Pas même après avoir raté un penalty.

C’est exactement le 90e lorsque le cheval fou 33, Franco Da Dalt broie des kilomètres à droite, emmène quelques adversaires, avant de mettre une balle au centre – un chocolat que le capitaine met derrière le gardien de but de l’Arzachena.

Le rugissement du “Liguori” est une véritable libération.

Bonne nuit à tous les fans de corail.

Bonne nuit à tous Torresi.

SOMMES-NOUS !!

LE COMMENTAIRE DU CAPITAINE GOLEADOR

La réaction du capitaine et meilleur buteur des corallini est prête, Fabio Longo: “Tout ça me manque … J’espère que ce sera bientôt fini. La chair de poule le cri des fans de magie # ira bien. “