Turris-Ladispoli 4-1, les corallini remportent une course boisée. Super Longo

TORRE DEL GRECO (NA). Tête-queue au «A. Liguori “pour le vingtième jour du championnat de Série D groupe G. Les dirigeants Turris héberge le ladispoli feu arrière, une race qui sur papier semble avoir très peu à dire, sinon l’affirmation claire des coraux.

tourner

Au cours des dernières courses, deux succès consécutifs pour la seule équipe encore invaincue du groupe, meilleure attaque et deuxième meilleure défense pour les hommes de Fabiano. Au lieu de cela, la Lazio au cours des quatre derniers matchs a enregistré un peu dans la phase défensive, tandis que la récolte d’un seul point est venue de trois défaites de mesure qui ont révélé plus que tout une certaine difficulté à trouver le chemin du filet (deux fois ko pour 1-0, un 2-1 KO avec le deuxième au classement et un but blanc égal au dernier tour).

LES INVITÉS ESSAYENT MAIS PASSENT LE TURRIS

Le premier départ de la course est de la marque hôte, une tentative de Pesce arrêtée au dernier moment par un exemple d’intervention qui évite les maux de tête à Lonoce. Réplique immédiate des coraux avec Aliperta, tentative irréaliste depuis une position isolée. Malgré l’écart technique évident, Ladispoli tente, et touche l’avantage avec Ramacci, ce dernier frappe la barre transversale suite à un coup de pied qui surprend l’arrière de la maison. A 12 ‘pour que Turris passe: belle action de Celiento sur l’aile, pêche à la croix basse Alma, tir net et précis qui ne laisse aucune place au gardien de Lazio. Des rythmes bas à Liguori, pour enregistrer une tentative de Longo à la 15e minute sauvée par Salvatore, et une double chance encore pour les coraux, mais d’abord Alma est anticipé par la défense puis Celiento envoie un peu haut sur la suite de l’action. La première mi-temps se termine par une double tentative du bombardier Fabio Longo, viser imprécis et peu de puissance, le résultat ne change pas et vous allez vous reposer sur un à zéro.

BOT ET RÉPONSE, LE CLÔTURE LONGTEMPS

Il recommence et aussitôt le corail à un pas de doubler, Alma reste protagoniste avec une conclusion dans le virage qui défile à côté du poteau à droite du gardien de but. A 55 ‘, le Turris trouve les deux à zéro, sur un corner, Fabio Longo se dirige pour capitaliser sur une banque de Riccio. Ladispoli n’abandonne pas et 120 “raccourcit plus tard les distances, selon le bois du jeu pour Ramacci, mais cette fois il y a Salvatore qui tombe sur le rejet et remet en cause le résultat final. Nous croyons que la Lazio qui à 61 ‘touche la cravate avec une tête d’un petit poisson. Turris répond par Celiento, tir rejeté par le gardien de but. Le technicien en corail change quelque chose, pour redonner un plus grand poli à ses inserts de manœuvre Da Dalt et Forte. Jeu qui reste dans la balance, les invités restent vigilants et tentent de faire mal sur la contre-attaque mais sans chance particulière. Turris clôture les matchs à la 80e minute avec une déviation de Longo sur une passe décisive d’Aliperta déchaînée, une belle action du milieu de terrain qui sert le bombardier avec un ballon à pousser uniquement sur le filet. Au final, en pleine récupération, joie personnelle aussi pour Aliperta qui couronne une belle performance avec le but de quatre à un sur coup franc.