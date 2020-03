Turris-Latte Dolce 1-2, pour les corallini arrive la première défaite du championnat

Au stade “Liguori” de Torre del Greco, le défi de haute altitude du Groupe G de Serie D a été organisé, entre les leaders Turris et le Sassari Sweet Milk, qui a pour objectif de s’assurer une place en playoffs.

La course dès le départ a des rythmes élevés. A 8 ′ belle action des invités, qui saluent à gauche pour Pireddu, qui décharge bien dans la zone centrale où Marcangeli arrive en remorque qui envoie pratiquement une pénalité en mouvement. Réponse de Turris à 16 ‘avec le lancement précis d’Aliperta pour Celiento, qui arrive en bas et se penche dans la zone pour Alma, qui ne peut cependant pas trouver une coordination difficile pour frapper au mieux le ballon, qui monte haut.

Le match est déverrouillé à 19 ‘entre les controverses, qui se prolongeront pendant tout le match. Palmas est servi sur la gauche avec une tête déviée par Example, ce qui remet donc le joueur sarde en jeu malgré qu’il soit au-delà de la ligne de défense, mais le toucher de sa main est évident en avançant le ballon, puis croisé au centre où Mastrangeli réaffirme sur le net. Véhémence des protestations coralliennes.

La nervosité persiste et à 34 ‘le Turris reste dans dix hommes après une ingéniosité d’Aliperta, qui à l’occasion d’un naissain généré par Riccio et Pinna met ses mains sur le cou d’un adversaire sous les yeux du directeur de course, qui l’expulse . A 39 ‘toujours des protestations de Turris, qui se voit d’abord accorder un penalty pour une faute sur Longo, mais la décision du directeur de course est annulée par l’assistant qui signale un hors-jeu.

En seconde période, une course déjà en montée est encore plus compliquée pour Turris, qui subit le but 0-2 avec le tir de Bianchi à distance qui est fatalement dévié, déplaçant Lo Noce. Les hôtes n’abandonnent pas malgré l’inconvénient, mais à toute vitesse l’équipe Sassari trouve de la place pour regarder vers l’avenir. A 16 ‘, les invités sont très proches du set, Nuvoli battant d’un coup franc de 30 mètres destiné sous l’intersection, mais le gardien de corail qui avec son toucher fait claquer le ballon sur la barre transversale est providentiel; barre transversale qui est frappé à nouveau pour les deux rebonds consécutifs, puis sort pour un corner.

Insidieux pour le Turris Celiento à 21 ‘, qui dans la surface de réparation, fermé par plusieurs chemises bleues, tente un tour au tour qui passe mais trouve la réponse prudente de Garau. A 28 ‘le duel Nuvoli-Lo Noce est renouvelé, le premier se coordonnant très bien dans le virage depuis le bord, mais le gardien est encore une fois superbe et se réfugie dans le corner. Sur le même corner, toujours le même duel qui cette fois a un résultat négatif pour les deux, avec le ballon qui s’échappe des mains de Lo Noce et Nuvoli qui ne cadre pas le miroir lorsque le but est vide.

Dans les dernières minutes, Fabiano essaie tout en incluant Prisco pour augmenter les centimètres vers l’avant. A 37 ‘, le Turris raccourcit les distances avec Sowe, entré quelques minutes plus tôt, qui depuis la gauche traverse bien au centre, où Longo se démarque et anticipe la tête de tout le monde en gonflant le filet. En atteignant 43 ‘, il pourrait y avoir un autre tournant pour le match, avec Prisco crachant la tête dans la zone à l’adresse de Longo, qui coordonne en sens inverse en frappant le bras de Cabeccia; double jaune aussi pour le footballeur sarde et penalty. Cependant, Longo lui-même ne va pas au rythme, douloureux après l’atterrissage brutal au sol, et Alma va de l’endroit en donnant un mauvais penalty, légèrement incliné et à mi-hauteur, qui est neutralisé par Garau.

La course se termine avec le succès de Sassari Latte Dolce, qui inflige sa première défaite en championnat à Turris, ce qui fait perdre du terrain aux coraux face à l’Ostia Mare, sur laquelle il conserve désormais un avantage de 4 points. Aussi importante soit la réaction des cloches en infériorité numérique, qui doivent manger leurs mains pour la grosse chance avec le penalty échoué à la fin. Mérite également aux invités qui, en présence des leaders, étaient les auteurs d’une défense ordonnée dans la phase défensive et pétillante devant, avec plusieurs ballons de but à ne pas exploiter en plus des deux buts marqués.