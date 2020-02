Turris, les détails pour participer au défi “Liguori” avec Budoni

La victoire palpitante arcades, les dirigeants Turris retour au “Liguori”, où il affrontera dimanche Budoni à 14h30.

Ci-dessous, dans la note officielle du club corail, les détails pour assister à la réunion:

Asd Turris Calcio annonce que des billets pour la prévente aux “points Turris” autorisés seront disponibles à partir de mercredi soir pour le match contre Budoni prévu à 14h30. Les prix Tribuna restent inchangés à 13 euros, 10 euros séparés et 10 euros réduits (femmes, enfants nés de 2002 à 2006 et plus de 65 ans), qui peuvent être achetés jusqu’à 19 heures le samedi 15 février. Le dimanche 16 février au box-office du stade “Liguori” (ouverture à 11h) il sera possible d’acheter les coupons au prix du stand VIP 40 euros, de la tribune 15 euros, des billets séparés et réduits 12 euros.

Les points auxquels il sera possible d’acheter des billets à l’avance sont:

Salone Barbando par Armando Di Rosa dans Via Mazzini,

Piripi ‘tabac shop à via Roma,

Boutique de vin Palatone à Corso Vittorio Emanuele,

Scommettendo.it Corner Bar à Viale Ungheria,

Agence Goldbet à Via Nazionale 121,

Agence WinToto sur la Piazza S.Croce n.5.