Turris-Racing Aprilia 3-1, les joueurs de la Lazio ont tenu un temps puis se sont effondrés en seconde période

TORRE DEL GRECO (NA). Au «A. Liguori “sur le terrain le 22e jour du championnat de Série D groupe G, les hôtes du Turris accueillir la Lazio de Racing Aprilia. Les deux équipes revenant d’un filet égal aux filets blancs au tour précédent, le corail pour garder l’écart des rivaux et le club latin pour s’étirer sur l’aire de jeu.

APRILIA AGGUERRITO, MAIS PASSEZ LE TURRIS

Première opportunité de la course à la marque de corail, à 2 ‘, Alma met un joli ballon dans la zone pour Forte’s head, une conclusion qui défile juste au-delà du poteau. Les Lazio répondent avec Montella, mais c’est surtout avec Spanò qu’ils se rendent vraiment dangereux, attention Lonoce. Rythmes fades mais bonne approche d’Aprilia, les invités attaquent immédiatement le porteur du ballon Turris et pressent haut pour empêcher les hommes de Fabiano de faire tourner le ballon en continu. À la 15e tentative de Putti, le numéro un des coraux répond toujours. Au fil des minutes, les hôtes conquièrent des mètres de terrain, Di Dato essaie d’abord la solution personnelle sans chance, puis met une balle perfide dans la zone sur laquelle Alma n’arrive pas par une moustache. Dans une demi-heure Turris passe, un objectif chanceux pour les hôtes. Battre et frapper le bord de la zone, la balle de carambole sur les pieds de Forte qui n’a pas tort.

RÉACTION APRILIA, ÉGAL MÉRITÉ

Aprilia n’a pas accusé le coup, au contraire, sur les réponses de 33 ‘avec Montella mais la réponse de Lonoce sur la diagonale du joueur adverse est excellente. Quelques minutes passent et des invités toujours proches, cette fois c’est Putti avec un lob pour inquiéter le gardien de but. A 43 ‘Spano insertion, touche avec son bras Exemple et l’arbitre est sanctionné. De onze mètres, le même Spano se transforme et donne l’égal mérité à la Lazio. À la fin de la première fraction en tête-à-tête à Liguori, les hôtes ont du mal à se rendre dangereux tandis que les Latins montrent qu’ils sont venus jouer le jeu et ne pas jouer le rôle de partenaire d’entraînement.

UNE-DEUX TURRIS

Dans la seconde moitié de l’échange de changements dans la maison de corail, M. Fabiano mélange les cartes pour augmenter le danger en attaque et en même temps endiguer les raids adverses. A 51 ‘le choix est aussitôt récompensé, avec une grande obstination Turris emballe le ballon deux par un qu’Alma ne se trompe pas. La formation à domicile est bien administrée, ce qui risque très peu et recommence efficacement. A 65 ‘, l’un des nouveaux inscrits, Celiento, sur un ballon placé, donne à Palma un ballon d’or que le milieu de terrain se transforme en trois contre un. Dans l’expulsion finale d’un double carton jaune pour Vitolo, les invités ferment en dix. Il gère sans problème le double avantage de la formation de Fabiano qui en fin de course célèbre les trois points.